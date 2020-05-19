«Первая тема — это 1 млрд долларов американских налогоплательщиков в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции… Разговоры состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года», — заявил он.
Деркач утверждает, что тогдашний президент Украины Порошенко хотел лично обсудить с вице-президентом США судьбу экс-генпрокурора Виктора Шокина, который вплотную подобрался к схемам Байдена и Burisma Holdings. Байден, прилетев в Киев, предложил Порошенко 1 млрд долларов кредитных гарантий за то, что Порошенко уволит Шокина.
Этот миллиард Порошенко направил в сферу обороны — «Ленинской кузни», компании «Богдан» и «Укроборонпрому», а прибыль шла в карманы Порошенко и экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского.
Также на записях Порошенко якобы подтверждает, что на Украине специально приняли закон, чтобы генпрокурором стал Юрий Луценко. С его приходом дела по Burisma Holdings были «слиты».
Также, по словам депутата, Порошенко блокировал назначение нового правительства и планировал скупку голосов, чтобы США могли влиять на решения в парламенте.