Западные страны и Россия в борьбе с коронавирусом воспользовались тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца. Об этом 12 мая заявил президент республики Александр Лукашенко, передает belta.by

Лукашенко никто не осуждает за отсутствие карантина, но сам он осуждает других – эксперт © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк сказал Лукашенко.

По словам президента, в странах Запада смертность за сутки выше, чем в Белоруссии за все три месяца эпидемии.

«Посмотрите на Восток: дружественная нам родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и Фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко был открытым противником жестких карантинных мер, закрытия границ, остановки предприятий для борьбы с эпидемией.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировали почти 24 тысячи случаев заражения COVID-19, 135 человек умерли.