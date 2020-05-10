По состоянию на 10 мая коронавирусом в мире заболели более 4,126 млн человек. Общее количество смертей — более 280,5 тыс., еще 1,453 млн пациентов выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США — свыше 1,347 млн случаев, 80 тыс. умерших и 238 тыс. выздоровевших. Далее следует Испания (264,6 тыс.; 26,6 тыс.; 176,4 тыс.). На третьем месте Италия (218,2 тыс.; 30,3 тыс.; 103 тыс.). Четвертое и пятое место занимают Великобритания и РФ соответственно.

Также сложная ситуация с эпидемией сохраняется во Франции, Германии, Бразилии, Турции и Иране.

Коронавирус и Россия

В РФ за сутки больных коронавирусом стало на 11,012 тыс. человек больше. Общее число соответствующих диагнозов теперь составляет 209,688 тыс. Количество умерших вплотную приближается к 2 тыс. — 1,915 смертей, из которых 88 человек скончались за минувшие сутки. Число излечившихся составляет 34,306 пациентов.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему фиксируется в Москве — 5551 случаев, из которых более 80% — люди младше 65 лет. Вслед за столицей идут Московская область (1133) и Санкт-Петербург (414).

Отмечается, что из всех заболевших за сутки, у 4674 пациентов нет симптомов болезни.

Тем временем российские военные медики продолжают возвращаться из Италии, где они помогали борьбе с коронавирусом. Пятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России вылетел в РФ.

Анонсированный на сегодня вывозной рейс с Бали перенесен на 11 мая, при этом 79 граждан РФ прибыли на родину из столицы Венесуэлы Каракаса. Коронавирус и классики литературы. Борись, Неогодунов, с украинским выбором! © РИА Новости, Лев Иванов | Перейти в фотобанк

Продолжается борьба с эпидемией в столице и Подмосковье: на 120 железнодорожных станциях установят санитайзеры, объявили в столичном департаменте транспорта. А в области заработает новый госпиталь для больных COVID-19, он расположится в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Новая больница будет рассчитана на 1 тыс. пациентов. Стоимость его развертывания составила более 900 млн рублей.

«Там есть туалет, там есть душ в каждой палате, телевизор, вентиляция необходимая. Самое главное, там есть КТ и кислород в каждой палате», — заявил в интервью каналу «Россия 1» губернатор Андрей Воробьев.

Аналогичный госпиталь развернут в парке «Патриот» в Одинцовском районе области.

Ситуация на Украине

На Украине за сутки лабораторно подтвердили еще 15,232 тыс. случаев коронавируса. За весь срок скончались 391 человек, 15 из которых умерли за отчетный период. Еще 3,060 тыс. больных выздоровели.

Лидером остаётся Черновицкая область (2,268 тыс. случаев) и Киев (1,805 тыс.).

За прошедшие сутки на Украине заболели 522 человека. Из них — 110 медицинских работников. Всего коронавирусом заразились 2 964 украинских врача.

Как заявил в интервью «РБК-Украина» главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, при условии снижения количества заболевших масочный режим могут отменить уже в ближайшие месяцы. Он также отметил: если сезонность не скажется на статистике заболеваемости в лучшую сторону, то ограничения и рекомендации могут сохраниться до конца года. Эксперт рассказал, какой шанс Украине дал коронавирус и как она его упустила © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Также Минздрав опубликовал необходимые требования к парикмахерским и салонам красоты, которые постепенно будут выходить из карантина в ближайшее время.

«Они включают в себя температурный скрининг всех работников, прием клиентов только по предварительной записи с соблюдением временного интервала, обеспечивает отсутствие контактов между клиентами и возможность необходимой дезинфекции помещения, при этом запрещено ожидание услуги клиентами в заведении и пребывание в помещении посторонних лиц (кроме родителей, сопровождающих детей)», — говорится в сообщении УНИАН.

Что касается работы заведений общепита, они также обязаны будут проводить температурный скрининг для своих сотрудников, работать исключительно на летних площадках и верандах, дистанция между столиками не должна быть менее полутора метров. За каждым из них смогут разместиться не более двух человек без учета детей до 14 лет.

Коронавирус и мир

Запрет на международное авиасообщение продлён в Польше до 23 мая.

«Исключением являются рейсы, которые осуществляются по поручению премьер-министра, а также рейсы иностранных авиаперевозчиков по поручению иностранных государств с целью возвращения их граждан на родину», — пишет РИА Новости.

Решения, связанные с авиасообщением, приняты также в соседней с Польшей Белоруссией. Местная компания «Белавиа» на фоне эпидемии COVID-19 отменила рейсы в Женеву и Ниццу до конца октября. «Пока думают, что она безопасна, нужно успеть испытать на людях» - нобелевский лауреат о тестировании вакцины от COVID-19 © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Продолжает снижаться число заболевших в Бельгии. Там за сутки от коронавируса умерли 75 человек (8656 всего с начала эпидемии). С сегодняшнего дня в этой стране жителям разрешено ходить в гости. Принимать можно одновременно не более 4 гостей. С 11 мая в Бельгии откроются все магазины, будет разрешена работа и уличных торговцев.

Ученые по всему миру не оставляют попыток разработать вакцину от COVID-19. Однако заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова (РФ), доктор медицинских наук Михаил Костинов заявил, что спешка в этом вопросе может оказаться вредной.

«Побочные действия вакцинации могут оказаться более серьёзными, чем последствия коронавируса», — рассказал он в комментарии «Аргументам и Фактам».