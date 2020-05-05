СМИ сообщают, что мужчину поймали местные активисты, которым не понравилось, что пенсионер расклеивал по городу листовки, сделанные из старых советских открыток. Они вызвали полицию, которая задержала его.
При себе у него обнаружили два десятка листовок, которые были посвящены предстоящему Дню Победы. На них, в частности, было написано «Слава Красной армии» и «Слава русскому солдату».
На пенсионера завели уголовное дело за «пропаганду тоталитарного режима», которым на Украине с 2015 года наравне с нацизмом объявлен коммунизм.