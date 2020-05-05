Украинская полиция расследует уголовное дело против 66-летнего жителя Кривого Рога, который расклеивал самодельные листовки-открытки с советской символикой, сообщается 5 мая на сайте Днепропетровского управления Нацполиции

Странная память. Представители ВСУ возложили венки австралийским воинам к памятнику советским солдатам © Telegram-канал Украина.ру

При себе у него обнаружили два десятка листовок, которые были посвящены предстоящему Дню Победы. На них, в частности, было написано «Слава Красной армии» и «Слава русскому солдату».

На пенсионера завели уголовное дело за «пропаганду тоталитарного режима», которым на Украине с 2015 года наравне с нацизмом объявлен коммунизм.