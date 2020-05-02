Одесский активист, глава праворадикальной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул опубликовал 2 мая в Facebook свою фотографию с шашлыком, подписав, что в этот день это несет в себе особый смысл

Годовщина майской бойни. Несмотря на провокаторов и эпидемию, одесситы вышли на Куликово поле. ФОТО © Украина.ру/Стрингер

«Я помню! Я горжусь! Друзья, поздравляю с шестой годовщиной спасения юга Украины от российской оккупации. Да, 2 мая 2014 года мы отстояли не только Одессу, это была борьба за всю южную часть Родины», — написал неонацист, добавив, что не испытывает жалости к погибшим, а шампуры в этот день несут особый смысл.

После событий 2 мая 2014 года Ганул завил, что не считает сожженных заживо противников Майдана людьми. Кроме того, в прошлом году на очередную годовщину тех событий националист пришел к Дому профсоюзов на Куликово поле и демонстративно ел шашлыки.

Шесть лет назад футбольные фанаты, участники киевского Майдана и неонацисты атаковали сторонников федерализации в Одессе. В результате поджога Дома профсоюзов, где укрывались люди, а также столкновений на улицах города погибли 48 человек. Виновные в их гибели не наказаны до сих пор.

Тем не менее, как и в предыдущие годы, сегодня одесситы массового несут цветы к месту трагедии, несмотря на карантин и запрет на массовые собрания.