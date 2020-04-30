Экс-президент Украины Виктор Янукович подготовил заявление для Госбюро расследований (ГБР) страны, в котором дает согласие на сотрудничество с ведомством в начатом по его инициативе деле о «сдаче Крыма» бывшими первыми лицами Украины. Об этом 30 апреля сообщил адвокат Януковича Виктор Сердюк в Facebook

Янукович не смог защитить свою честь и достоинство от Луценко © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Александром Турчиновым, главой Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Андреем Парубием, министром обороны Игорем Тенюхом, главой СБУ Валентином Наливайченко и другими лицами действий, направленных на изменение границ территории Украины, то есть государственной измены (ч.1. ст.110 и ч.1 статьи 11 УК Украины).

Виктор Янукович изъявил готовность сотрудничать с ГБР для установления истины о событиях 2014 года. Соответствующее заявление четвертого президента Украины сегодня будет подано в ГБР, утверждает адвокат.

«Крым не был сохранен из-за отказа СНБО вводить военное положение. Все это подтверждается стенограммой заседания СНБО от 28.02.2014, а также многочисленными публичными высказываниями и официальными показаниями [начальника Генштаба в то время] Владимира Заманы и ряда других военных и политических руководителей», — заявил Сердюк.

В качестве мести за подобные публичные высказывания и попытки «закрыть рот» ГБР под давлением предыдущей власти возбудило против Владимира Заманы дело о якобы «развале Вооруженных сил Украины».

По словам Сердюка, сегодня в ГБР будет подано ранее подписанное Януковичем заявление, обращенное ко всем судебным и правоохранительным органам Украины, о том, что он будет предпринимать все меры по сотрудничеству с ними с целью установления истины о событиях 2014 года, в частности, «о расстрелах на Майдане и сдаче Крыма».