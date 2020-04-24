Посольство США прокомментировало требование мэра Ивано-Франковска «запаковать» и выслать из города цыган
Посольство США прокомментировало требование мэра Ивано-Франковска «запаковать» и выслать из города цыган
© РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк
Ранее во время одного из совещаний Марцинкив потребовал от местной полиции депортировать цыган из Ивано-Франковска на территорию Закарпатья, где они зарегистрированы. Позднее он объяснил, что цыгане отказывались соблюдать карантин в условиях пандемии, а его высказывания были слишком эмоциональны. 

«Мэр открыто требовал от правоохранительных органов насильно вывезти или задержать ромов, которые отказались добровольно переехать в другую область. Дискриминация этнических меньшинств запрещена международным правом по правам человека», — написали в миссии.

В ООН также отметили, что местная власть должна продвигать толерантность и уважение в обществе, особенно в это время, когда Украина и мир совместно борются с глобальным кризисом в сфере здравоохранения.

В миссии подчеркнули, что будут следить за расследованием и надеются, что оно будет тщательным и беспристрастным.    