Так глава государства отреагировал на исследование Министерства внутренних дел США, согласно которому COVID-19 погибает от воздействия солнечного света и влажности.
«При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света.. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту», — заявил Трамп.
Ранее пагубное влияние света на коронавирус отмечал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В США, согласно последним данным, зафиксировано более 869 тысяч случаев заражения коронавирусом, 49,9 тысячи человек скончались, 80,2 тысячи выздоровели.