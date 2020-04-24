Прямой солнечный свет убивает коронавирус за минуту. Такое мнение накануне на пресс-конференции выразил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости в пятницу, 24 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света.. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту», — заявил Трамп.

Ранее пагубное влияние света на коронавирус отмечал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В США, согласно последним данным, зафиксировано более 869 тысяч случаев заражения коронавирусом, 49,9 тысячи человек скончались, 80,2 тысячи выздоровели.