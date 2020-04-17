Прямые выплаты населению как адресная поддержка нужны, но раздача «денег с вертолета» как инструмент денежно-кредитной политики в России не актуальна. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости 17 апреля

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«Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но "вертолетные деньги" <…> — это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что в текущих условиях правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки граждан, в частности, увеличивает пособия по безработице и выдает гранты компаниям на выплаты зарплат.

«Вертолетные деньги» же, по словам главы ЦБ, используется только тогда, когда исчерпаны возможности таргетированнного количественного смягчения и центробанки начинают покупать «мусорные» облигации.

Для России это не актуально, подчеркнула Набиуллина.