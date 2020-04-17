Термин «вертолетные деньги», или «деньги с вертолета», родился из работы американского экономиста 1969 года, который сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолета. В условиях пандемии коронавируса, целый ряд стран, в частности США и Япония, реализовывают сейчас такую меру поддержки.
«Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но "вертолетные деньги" <…> — это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях», — заявила Набиуллина.
Она отметила, что в текущих условиях правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки граждан, в частности, увеличивает пособия по безработице и выдает гранты компаниям на выплаты зарплат.
«Вертолетные деньги» же, по словам главы ЦБ, используется только тогда, когда исчерпаны возможности таргетированнного количественного смягчения и центробанки начинают покупать «мусорные» облигации.
Для России это не актуально, подчеркнула Набиуллина.