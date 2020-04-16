За сутки в Белоруссии выявили 476 заболевших. В настоящий момент 65 пациентов нуждаются в поддержке аппаратов ИВЛ.
Скончались 40 инфицированных, у которых были хронические заболевания.
Между тем на Украине выявлен 4 тысячи 161 случай заражения коронавирусом, 116 пациентов скончались. За последние сутки были зафиксированы 397 новых случаев заражения.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко называл ситуацию с пандемией коронавируса психозом. В республике не введены карантинные меры. Глава государства уверял, что власти борются с эпидемией «без шума и пыли».
При этом десятки тысяч белорусов подписали петицию к Всемирной организации здравоохранения с требованием ввести в стране карантин.