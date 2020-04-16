Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом. По последним данным сайта gisanddata.maps.arcgis.com, в стране 4 тысячи 204 инфицированных

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Скончались 40 инфицированных, у которых были хронические заболевания.

Между тем на Украине выявлен 4 тысячи 161 случай заражения коронавирусом, 116 пациентов скончались. За последние сутки были зафиксированы 397 новых случаев заражения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко называл ситуацию с пандемией коронавируса психозом. В республике не введены карантинные меры. Глава государства уверял, что власти борются с эпидемией «без шума и пыли».

При этом десятки тысяч белорусов подписали петицию к Всемирной организации здравоохранения с требованием ввести в стране карантин.