«Карантин не является юридическим препятствием для проведения выборов», — заявил он.
Он напомнил, что карантинные мероприятия начались во время приближения к завершению избирательного процесса в 179 избирательном округе в Харьковской области, где проходили промежуточные выборы нардепа 15 марта. Тогда же начали звучать заявления о необходимости переноса выборов, но юридических оснований останавливать избирательный процесс в ЦИК не было.
По словам главы Центризбиркома, перенос местных выборов на Украине возможен лишь при введении военного или чрезвычайного положения в стране.
Местные выборы на Украине запланированы на октябрь 2020 года.