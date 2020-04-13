Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Олег Диденко не видит юридических препятствий для проведения местных выборов в условиях карантинных мер в стране в связи коронавирусом. Он заявил об этом в интервью изданию «Левый берег» 13 апреля

Коронавирус не помеха. «Слуги народа» не собираются переносить местные выборы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заявил он.

Он напомнил, что карантинные мероприятия начались во время приближения к завершению избирательного процесса в 179 избирательном округе в Харьковской области, где проходили промежуточные выборы нардепа 15 марта. Тогда же начали звучать заявления о необходимости переноса выборов, но юридических оснований останавливать избирательный процесс в ЦИК не было.

По словам главы Центризбиркома, перенос местных выборов на Украине возможен лишь при введении военного или чрезвычайного положения в стране.

Местные выборы на Украине запланированы на октябрь 2020 года.