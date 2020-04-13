По последним данным, в Белоруссии зафиксировано 2 919 случаев заболевания коронавирусом, из которых 29 стали летальными, а 203 пациента выздоровели. Тем не менее, власти страны приняли решение не вводить в стране карантин или другие виды ограничительных мер.
Новости с соответствующими заявлениями Лукашенко регулярно появляются в российских СМИ, в связи с чем белорусский лидер попросил журналистов и авторов анонимных Telegram-каналов в России, которые «плявузгают» (треплются), не трогать Белоруссию.
«Дают такую гадкую информацию. А батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки. Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?» — поинтересовался Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к работе белорусской системы здравоохранения.
Ранее президент заявил, что «чисто от коронавируса» в Белоруссии не умер ни один человек. По его словам, он говорит так специально, поскольку COVID-19 — это прежде всего «атмосфера, в которой развиваются хронические болезни». Лукашенко призвал людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус.