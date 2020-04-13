Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике, передает БелТА 13 апреля

«Перегнули»: Лукашенко раскритиковал белорусов, работающих в поле в масках © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Новости с соответствующими заявлениями Лукашенко регулярно появляются в российских СМИ, в связи с чем белорусский лидер попросил журналистов и авторов анонимных Telegram-каналов в России, которые «плявузгают» (треплются), не трогать Белоруссию.

«Дают такую гадкую информацию. А батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки. Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?» — поинтересовался Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к работе белорусской системы здравоохранения.

Ранее президент заявил, что «чисто от коронавируса» в Белоруссии не умер ни один человек. По его словам, он говорит так специально, поскольку COVID-19 — это прежде всего «атмосфера, в которой развиваются хронические болезни». Лукашенко призвал людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус.