Привитые или переболевшие ветрянкой и корью имеют определенную степень защиты от коронавируса. Об этом 9 апреля заявил российский врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович в комментарии «Пятому каналу»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также Попович добавил, что самолечение различными препаратами опасно, так как оно способно привести к возникновению новых заболеваний, а не избавлению от инфекции.Кроме того врач заявил, что сообщения СМИ о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от коронавируса, является мифом. Никакого научного подтверждения этому нет.