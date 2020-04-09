«Он отметил, что иммунитет таких людей по отношению к коронавирусу крепче. Но это не означает, что им не надо соблюдать меры предосторожности. Какой у человека иммунитет от коронавируса, зависит от генетики и образа жизни человека. Если у пациента нет хронических заболеваний, то он легче переносит заражение», — говорится в сообщении.
Также Попович добавил, что самолечение различными препаратами опасно, так как оно способно привести к возникновению новых заболеваний, а не избавлению от инфекции.Кроме того врач заявил, что сообщения СМИ о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от коронавируса, является мифом. Никакого научного подтверждения этому нет.