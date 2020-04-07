Как известно, саудиты сверстали свой государственный бюджет из расчета стоимости нефти на уровне $84 за баррель, однако теперь цены упали чуть ли не до $20. Марунич считает нужные Эр-Рияду показатели недостижимыми.
«$84 это нереально — вы видите, что происходит в мировой экономике? Поэтому у саудитов будет большой дефицит бюджета, это очевидно. Проблемы с исполнением этого бюджета уже есть. Думаю, им придется корректировать свой бюджет, снижать расходы», — подчеркнул эксперт.
Говоря о реально достижимой стоимости нефти он отметил, что «цена на нефть на уровне $50-60 устроила бы крупнейших игроков, и нефть выйдет на этот уровень если мировая экономика начнет как-то восстанавливаться».