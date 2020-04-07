Саудовская Аравия, которая начала играть на понижение цен на нефть, страдает от собственных действий, и уже не сможет выйти из «нефтяной войны» без потерь, рассказал экономист Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру 7 апреля

Доживем до понедельника. Что происходит с ценами на нефть и каковы позиции США и России © REUTERS, Todd Korol/File Photo

«$84 это нереально — вы видите, что происходит в мировой экономике? Поэтому у саудитов будет большой дефицит бюджета, это очевидно. Проблемы с исполнением этого бюджета уже есть. Думаю, им придется корректировать свой бюджет, снижать расходы», — подчеркнул эксперт.

Говоря о реально достижимой стоимости нефти он отметил, что «цена на нефть на уровне $50-60 устроила бы крупнейших игроков, и нефть выйдет на этот уровень если мировая экономика начнет как-то восстанавливаться».