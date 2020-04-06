Множество жителей Казахстана, которые приезжали из поселков в крупные города на заработки, потеряли единственный источник доходов из-за карантина. Они получили компенсацию, но ее объем очень небольшой. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах © Platon.asia Касым-ЖомартаТокаева: она заключается в том, что семьям, оставшимся без средств к существованию, будут выплачивать 42, 5 тыс. тенге (около 100 долларов).

«Вы представляете, что такое 42,5 тысяч тенге на семью? У меня есть знакомый, который приезжал в город, таксовал, работал электриком, у него были клиенты, а теперь он сидит дома, у него жена не работает, у него трое детей, и ему эти 42,5 тысяч тенге в месяц дают. Вот и вся социальная поддержка», — сетует Мамырайымов.

Политолог считает, что если бы руководство республики пошло по пути Японии, Южной Кореи или Швеции и обошлось бы без введения жестких карантинных мер, ситуация была бы легче и с экономической, и с эпидемиологической точки зрения.

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