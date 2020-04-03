Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на пятом месте с результатом 82,8 тыс. заболевших, пропустив вперед Германию с 89,1 тыс. зараженных, Италию, где 115,2 тыс. больных коронавирусом, Испанию, вышедшую на первое место в Европе со 117,1 тыс.
В мире по числу выявленных зараженных лидируют США, которые обнаружили у себя более 257,3 тыс. больных.
В Италии самая большая в мире смертность от коронавируса (12,08%), скончались более 18,2 тыс. человек, в Испании — более 10,9 тыс., в США — более 6,5 тыс., в Китае — более 3,3 тыс., во Франции — более 5,3 тыс. человек, в Иране — почти 3,3 тыс., в Великобритании — 3,6 тыс. человек, в Нидерландах — более 1,4 тыс.
Россия. Коронавирус
В России по состоянию на 3 апреля зафиксировано 4150 случая заболевания, 35 заразившихся умерли, 300 выздоровели. Смертность составляет 0,85%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.
Президент страны Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы.
В течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. В свою очередь, заемщик имеет право досрочно погасить кредит.
Также Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств, который разрешает дистанционное приобретение рецептурных препаратов во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий.
Как отметили авторы документа, это решение необходимо в условиях режима самоизоляции на фоне коронавируса. Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам получить необходимые лекарства, не выходя из дома.
Правительство может вводить онлайн-торговлю рецептурными препаратами до 31 декабря текущего года.
Тем временем на Украине
На Украине по состоянию на 31 марта зафиксировано 942 случая заболевания, 23 заразившихся умерли (смертность 2,4%), 8 выздоровели.
На время карантина из-за эпидемии коронавируса украинцам, которые находятся на самоизоляции, запретили уходить от дома дальше чем на два километра. Об этом 3 апреля говорится в постановлении правительства на сайте Кабмина
В частности, эти граждане, если о них некому позаботиться, могут выходить в аптеку и магазин не дальше чем на два километра от дома.
Также выходить такие люди должны в средствах индивидуальной защиты — респираторах или защитных масках без клапана выдоха.
Людям, которые находятся дома на самоизоляции, также разрешается два раза в день выгул домашних животных.
Кабинет министров Украины в рамках запрета всех массовых мероприятий, включая религиозные, запретил празднование Пасхи. В частности, празднования запрещены до 24 апреля — даты, до которой на Украине продлен карантин из-за эпидемии коронавируса.
В постановлении сказано, что до 24 апреля в стране запрещены все массовые мероприятия, независимо от количества участвующих. Ранее разрешалось собираться в группы не более десяти человек.
На Украине умирают не только граждане страны, но и иностранцы. Так, в Умани правоверный хасид, гражданин США, в возрасте 47 лет скончался от коронавируса. Об этом рассказал глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар.
«Гражданин США прибыл из Лондона 11 марта. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на сейчас установлено 50 контактных лиц, которые находятся на самоизоляции», — написал губернатор в Facebook.
Чиновник утверждает, что мужчина страдал от тяжелой сопутствующей патологии, однако не подпускал к себе медиков и не выполнял рекомендации врачей.
Боднар отметил, что в Умани усилены меры безопасности, проводится патрулирование. Горожан призвали не нарушать карантин, поскольку за это они будут нести ответственность согласно законодательству.
Ситуация в мире
Самая высокая смертность в мире от коронавируса зафиксирована в Италии, и страна давно обратилась с призывом о помощи ко всему миру. 3 апреля на него откликнулась Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отправке гуманитарной помощи в Италию. В частности, для борьбы с коронавирусом на Аппенины отправится бригада украинских медиков.
Офис президента Украины в своем Telegram-канале пояснил, что украинские врачи в Италии будут помогать местным медикам бороться с коронавирусом и набираться опыта в борьбе с инфекцией.
Между тем российские специалисты давно помогают Италии. Так, 3 апреля военные врачи-эпидемиологи провели полную дезинфекцию трёх лечебных учреждений для пожилых людей в Ломбардии, сообщает Минобороны России.
«Российские военные специалисты 2 апреля провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Каприате-Сан-Джервазино, Альменко-Сан-Сильвитера, Вальбрембо», — говорится в сообщении.
Всего российские команды дезинфекции провели полную санитарную обработку и дезинфекцию 20 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.
Ранее сообщалось, что различия в показателях смертности от коронавируса в разных странах могут быть связаны с тем, как проводилась вакцинация населения противотуберкулезными прививками БЦЖ
Фактор БЦЖ помогает объяснить отличия в показателях заболеваемости и смертности между некоторыми близкими странами, в частности, между Испанией и Португалией.
У португальцев смертность от коронавируса в 12 раз ниже. При этом Португалия остановила программу обязательной вакцинации населения только в 2017 году, а Испания — в 1981-м. Италия также давно отказалась от массовой вакцинации БЦЖ.
При этом в России прививки БЦЖ делают непрерывно с 20-х годов прошлого века, и смертность в РФ на текущий момент менее одного процента (0,85%), что сопоставимо со смертностью от сезонного гриппа.
Ну а пока мир с переменным успехом борется с коронавирусом, мировая экономика уверенно летит в тартарары.
Она практически остановилась, ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
По ее словам, мир «в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис».
Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица