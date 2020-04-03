По состоянию на 21:00 3 апреля в мире зафиксировано более одного миллиона 57 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 55,7 тыс. человек скончались, свыше 223,8 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на пятом месте с результатом 82,8 тыс. заболевших, пропустив вперед Германию с 89,1 тыс. зараженных, Италию, где 115,2 тыс. больных коронавирусом, Испанию, вышедшую на первое место в Европе со 117,1 тыс.

В мире по числу выявленных зараженных лидируют США, которые обнаружили у себя более 257,3 тыс. больных.

В Италии самая большая в мире смертность от коронавируса (12,08%), скончались более 18,2 тыс. человек, в Испании — более 10,9 тыс., в США — более 6,5 тыс., в Китае — более 3,3 тыс., во Франции — более 5,3 тыс. человек, в Иране — почти 3,3 тыс., в Великобритании — 3,6 тыс. человек, в Нидерландах — более 1,4 тыс.

Россия. Коронавирус

В России по состоянию на 3 апреля зафиксировано 4150 случая заболевания, 35 заразившихся умерли, 300 выздоровели. Смертность составляет 0,85%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Президент страны Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств, который разрешает дистанционное приобретение рецептурных препаратов во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий.

Как отметили авторы документа, это решение необходимо в условиях режима самоизоляции на фоне коронавируса. Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам получить необходимые лекарства, не выходя из дома.

Правительство может вводить онлайн-торговлю рецептурными препаратами до 31 декабря текущего года.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 31 марта зафиксировано 942 случая заболевания, 23 заразившихся умерли (смертность 2,4%), 8 выздоровели.

На время карантина из-за эпидемии коронавируса украинцам, которые находятся на самоизоляции, запретили уходить от дома дальше чем на два километра. Об этом 3 апреля говорится в постановлении правительства на сайте Кабмина

В частности, эти граждане, если о них некому позаботиться, могут выходить в аптеку и магазин не дальше чем на два километра от дома.

Также выходить такие люди должны в средствах индивидуальной защиты — респираторах или защитных масках без клапана выдоха.

Людям, которые находятся дома на самоизоляции, также разрешается два раза в день выгул домашних животных.

Кабинет министров Украины в рамках запрета всех массовых мероприятий, включая религиозные, запретил празднование Пасхи. В частности, празднования запрещены до 24 апреля — даты, до которой на Украине продлен карантин из-за эпидемии коронавируса.

В постановлении сказано, что до 24 апреля в стране запрещены все массовые мероприятия, независимо от количества участвующих. Ранее разрешалось собираться в группы не более десяти человек.

На Украине умирают не только граждане страны, но и иностранцы. Так, в Умани правоверный хасид, гражданин США, в возрасте 47 лет скончался от коронавируса. Об этом рассказал глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар.

«Гражданин США прибыл из Лондона 11 марта. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на сейчас установлено 50 контактных лиц, которые находятся на самоизоляции», — написал губернатор в Facebook.

Чиновник утверждает, что мужчина страдал от тяжелой сопутствующей патологии, однако не подпускал к себе медиков и не выполнял рекомендации врачей.

Боднар отметил, что в Умани усилены меры безопасности, проводится патрулирование. Горожан призвали не нарушать карантин, поскольку за это они будут нести ответственность согласно законодательству.

Ситуация в мире

Самая высокая смертность в мире от коронавируса зафиксирована в Италии, и страна давно обратилась с призывом о помощи ко всему миру. 3 апреля на него откликнулась Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отправке гуманитарной помощи в Италию. В частности, для борьбы с коронавирусом на Аппенины отправится бригада украинских медиков.

Офис президента Украины в своем Telegram-канале пояснил, что украинские врачи в Италии будут помогать местным медикам бороться с коронавирусом и набираться опыта в борьбе с инфекцией.

Между тем российские специалисты давно помогают Италии. Так, 3 апреля военные врачи-эпидемиологи провели полную дезинфекцию трёх лечебных учреждений для пожилых людей в Ломбардии, сообщает Минобороны России.

«Российские военные специалисты 2 апреля провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Каприате-Сан-Джервазино, Альменко-Сан-Сильвитера, Вальбрембо», — говорится в сообщении.

Вакцина, которую ждет мир. Кто готовит спасение от коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что различия в показателях смертности от коронавируса в разных странах могут быть связаны с тем, как проводилась вакцинация населения противотуберкулезными прививками БЦЖ

Фактор БЦЖ помогает объяснить отличия в показателях заболеваемости и смертности между некоторыми близкими странами, в частности, между Испанией и Португалией.

У португальцев смертность от коронавируса в 12 раз ниже. При этом Португалия остановила программу обязательной вакцинации населения только в 2017 году, а Испания — в 1981-м. Италия также давно отказалась от массовой вакцинации БЦЖ.

При этом в России прививки БЦЖ делают непрерывно с 20-х годов прошлого века, и смертность в РФ на текущий момент менее одного процента (0,85%), что сопоставимо со смертностью от сезонного гриппа.

Ну а пока мир с переменным успехом борется с коронавирусом, мировая экономика уверенно летит в тартарары.

Она практически остановилась, ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По ее словам, мир «в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис».

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица