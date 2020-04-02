Также теперь разрешены продажи суточного молодняка сельскохозяйственной птицы.

«Принятые меры смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают введение противоэпидемиологических мер», — сказал глава Минэкономразвития Игорь Петрашко.

«Несите телефоны, остального не берём». Как работают ломбарды Киева в условиях коронавируса
«Несите телефоны, остального не берём». Как работают ломбарды Киева в условиях коронавируса
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Как известно, у украинских ломбардов сложилась негативная репутация: они скупают краденое, занижают цену принесенных вещей, там постоянно крутятся мошенники.

Однако в коронакризис ломбарды могут стать единственным источником денег для людей, которые в карантин сидят в неоплачиваемом отпуске дома, заявили ранее в Национальном банке Украины.