Польские власти ввели в стране новые ограничения для того, чтобы остановить распространение коронавируса, сообщает «Немецкая волна» 31 марта

Теперь в общественных местах люди должны держаться друг от друга на дистанции не менее двух метров — теперь им придется ходить исключительно по одному.

Исключение из правила допускается, если родственник сопровождает несовершеннолетнего либо рядом с инвалидом находится его опекун.

Гулять так гулять. Киевляне и малый бизнес массово нарушают карантинные запреты © Стрингер

В магазинах и банках теперь запрещено толпиться у касс — в очереди допустимо не более трех человек.

Введено специальное время для посещения магазинов гражданами преклонного возраста — с 10:00 до 12:00. В это время в магазин будут пускать только людей старше 65 лет.

А покупать что-либо в магазинах теперь разрешено только в одноразовых перчатках.

Кроме того, ограничен доступ к бульварам, пляжам, паркам, скверам, и другим местам отдыха.