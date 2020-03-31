«Сегодня состоялся десятый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Ангелы Меркель. Украина может рассчитывать на мощную поддержку Берлина в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями для экономики», — написал посол.
В свою очередь, пресс служба президента Украины раскрыла детали переговоров Зеленского с Меркель. В частности, стороны договорились перенаправить 150 млн евро государственного немецкого кредита Украине на борьбу с эпидемией.
У Зеленского также сообщили, что Меркель одобрила принятия Верховной Радой законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности и предложила Киеву поскорее договориться с МВФ о новой программе сотрудничества.