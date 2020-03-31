Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель 31 марта обсудили по телефону поддержку Украины со стороны ФРГ в борьбе с пандемией нового коронавируса, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter

«Сегодня состоялся десятый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Ангелы Меркель. Украина может рассчитывать на мощную поддержку Берлина в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями для экономики», — написал посол.

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У Зеленского также сообщили, что Меркель одобрила принятия Верховной Радой законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности и предложила Киеву поскорее договориться с МВФ о новой программе сотрудничества.