Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль остался доволен снятием моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения и ждет весомого толчка для развития экономики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 31 марта

Украина.ру на Youtube Политтехнолог Чаплыга: Эпидемия коронавируса приведет к развалу Украины