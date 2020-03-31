Не так страшен коронавирус, как МВФ. Рада провалила бюджет, но приняла закон о продаже земли
Не так страшен коронавирус, как МВФ. Рада провалила бюджет, но приняла закон о продаже земли
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«Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения — это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине», — написал Шмыгаль.

Он также поблагодарил депутатов, которые поддержали законопроект.