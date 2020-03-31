«Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения — это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине», — написал Шмыгаль.
Он также поблагодарил депутатов, которые поддержали законопроект.
«Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения — это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине», — написал Шмыгаль.
Он также поблагодарил депутатов, которые поддержали законопроект.
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