Решение Верховной Рады открыть рынок сельхозземель на Украине ударит по рейтингу президента Владимира Зеленского и приведет к обострению политического противостояния в стране. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник написал в Telegram-канале института 31 марта

МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По мнению Бортника, для большей части украинского общества это голосование выглядит как «пир во время чумы» и попытка власти под прикрытием эпидемии реализовать свои экономические интересы.

«Последствия: 1. Падение рейтингов власти: <…> союз с "Европейской солидарностью" П. Порошенко в этом вопросе также токсичен для Зеленского; 2. Получение кредита МВФ (но не такого, на который рассчитывали) и увеличение государственного долга Украины; 3. Отсутствие качественных изменений в аграрном секторе», — спрогнозировал эксперт.

Более того, по его словам, в политической среде принятие этого закона повлечет продолжение борьбы за параметры земельной реформы через попытку внести изменения в документ или обжаловать его в Конституционном суде Украины.

Ранее Зеленский заявил, что без помощи международных партнеров Украине грозит дефолт. В связи с этим он призвал депутатов поддержать два законопроекта, которые являются условием МВФ для заключения новой кредитной программы: один из них — о рынке земли, а второй — о невозвращении банков прежним владельцам.