«Наша задача как государства — обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с пятого по одиннадцатый класс. По сбалансированной программе министерства образования и науки излагается 11 предметов», — сказал Зеленский.
Уроки будут транслироваться по украинским телеканалам, также с ними можно будет ознакомиться в Facebook или на YouTube.
Из-за угрозы распространения коронавируса Кабмин ввел карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия до 24 апреля.