Уроки для учащихся 5-11 классов на Украине будут транслироваться по телевидению с 6 апреля. Об этом 29 марта заявил украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении на странице Офиса президента в Facebook

На Украине школьников и студентов могут оставить без летних каникул — СМИ © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Уроки будут транслироваться по украинским телеканалам, также с ними можно будет ознакомиться в Facebook или на YouTube.

Из-за угрозы распространения коронавируса Кабмин ввел карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия до 24 апреля.