Утром в пятницу пограничники фиксируют очереди из-за профилактических мер в связи с коронавирусом, а спасатели приступили к дезинфекции асфальта. Об этом 27 марта сообщает МВД Украины в Facebook

Отмечается, что 26 марта пограничники пропустили в страну около 18 тысяч украинцев. За сутки на границе провели температурный скрининг и опросили более 20 тысяч человек.

«Из-за увеличения пассажиропотока, а также дополнительных контрольно-профилактических мероприятий продолжительность контрольных процедур несколько возросла. Просим граждан быть рассудительными, не создавать конфликтных ситуаций и толпы», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Распыляется специальная смесь, которая является безопасной для людей, животных и не вредит покрытиям.