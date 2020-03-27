Отмечается, что 26 марта пограничники пропустили в страну около 18 тысяч украинцев. За сутки на границе провели температурный скрининг и опросили более 20 тысяч человек.
«Из-за увеличения пассажиропотока, а также дополнительных контрольно-профилактических мероприятий продолжительность контрольных процедур несколько возросла. Просим граждан быть рассудительными, не создавать конфликтных ситуаций и толпы», — говорится в сообщении.
Также МВД сообщает, что спасатели ГСЧС Украины приступили к тщательной дезинфекции дорог, тротуаров и помещений, где могут массово скапливаться люди во всех регионах страны.
Распыляется специальная смесь, которая является безопасной для людей, животных и не вредит покрытиям.