По состоянию на 26 марта, всего в России было зарегистрировано 840 случаев заражения COVID-19, 546 из них — в Москве.
«Еще три пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, сегодня (27 марта — ред.) выписались из московских больниц после полного выздоровления. Проведенные после лечения исследования на наличие у них заболевания показали отрицательный результат. Всего в Москве насчитывается уже 18 выздоровевших, все они находятся в хорошем состоянии», — рассказала Ракова.
Двое выздоровевших выписались из инфекционной клинической больницы №2, а еще один — из медицинского комплекса в Коммунарке.