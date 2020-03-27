Московские врачи вылечили еще троих пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра 27 марта

Два зараженных коронавирусом пациента скончались в Москве © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Еще три пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, сегодня (27 марта — ред.) выписались из московских больниц после полного выздоровления. Проведенные после лечения исследования на наличие у них заболевания показали отрицательный результат. Всего в Москве насчитывается уже 18 выздоровевших, все они находятся в хорошем состоянии», — рассказала Ракова.

Двое выздоровевших выписались из инфекционной клинической больницы №2, а еще один — из медицинского комплекса в Коммунарке.