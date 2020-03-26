В Соединенных Штатах зафиксировали 74 573 случая коронавирусной инфекции. В Китае, где появились первые заболевшие, — 81 405 случаев.
В США пандемия уже унесла жизни 1073 человек. Однако по количеству погибших по-прежнему лидирует Италия. Там от коронавируса погибли 7503 человека.
Всего в мире количество заболевших перевалило за полмиллиона. Более 22 тысяч погибли.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что собирается снять все карантинные меры к 12 апреля. В этот день католическая и протестантская церкви будут отмечать Пасху.