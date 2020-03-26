К 26 марта стремительно набирающая обороты пандемия коронавируса вывела США на второе место в мире по количеству заболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные ресурса coronavirus-monitor

США против коронавируса: Сенат выделил 2 триллиона долларов, но стране всё равно грозит новая Великая депрессия © AP, John Locher | AP, John Locher | Перейти в фотобанк зафиксировали 74 573 случая коронавирусной инфекции. В Китае, где появились первые заболевшие, — 81 405 случаев.

В США пандемия уже унесла жизни 1073 человек. Однако по количеству погибших по-прежнему лидирует Италия. Там от коронавируса погибли 7503 человека.

Всего в мире количество заболевших перевалило за полмиллиона. Более 22 тысяч погибли.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что собирается снять все карантинные меры к 12 апреля. В этот день католическая и протестантская церкви будут отмечать Пасху.