Памятник «Уничтожившим гитлеризм», состоящий из двух фигур солдат высотой несколько метров, стоял в парке города Велюня. В соответствии с польским законом о декоммунизации его должны были снести.
«Я не мог допустить, что памятник разрушат, поэтому решил оформить его в собственность», — рассказал Халупка.
Он нанял специальную бригаду рабочих, которая перенесла монумент на личный участок нового владельца в Млыниско. Рядом с памятником Халупка установил табличку с надписью «спаси от забвения».
Польский закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя предполагает в числе прочего снос советских памятников. По подсчетам Института нацпамяти Польши, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.