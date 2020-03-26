Житель польской деревни Млыниско Марек Халупка спас памятник советским солдатам, перенеся его на свой личный участок, передает РИА Новости 26 марта

«Так хочет народ». Глава МИД Польши объяснил, почему в стране сносят памятники советским солдатам © РИА Новости, Алексей Букчин | Перейти в фотобанк

«Я не мог допустить, что памятник разрушат, поэтому решил оформить его в собственность», — рассказал Халупка.

Он нанял специальную бригаду рабочих, которая перенесла монумент на личный участок нового владельца в Млыниско. Рядом с памятником Халупка установил табличку с надписью «спаси от забвения».

Польский закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя предполагает в числе прочего снос советских памятников. По подсчетам Института нацпамяти Польши, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.