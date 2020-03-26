Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 25 марта на сайте Минздрава

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим», — подчеркнул министр.

Он также рассказал о трех этапах борьбы с инфекцией. Первым, по его словам, является профилактика. Вторым — локализация катастрофы. И третьим — госпитальный, или этап лечения.

«К сожалению, мы должны констатировать: медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам», — добавил Емец, отметив, что многие годы украинскую медицину разрушали и в итоге разрушили почти до основания.

В конце обращения глава Минздрава призвал жителей страны выполнять все правила безопасности и заботиться друг о друге.