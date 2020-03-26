Емец объяснил, что ведомству кто-то специально создает преграды в работе против вируса, не уточнив при этом, о ком именно идет речь.
«Если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим», — подчеркнул министр.
Он также рассказал о трех этапах борьбы с инфекцией. Первым, по его словам, является профилактика. Вторым — локализация катастрофы. И третьим — госпитальный, или этап лечения.
«К сожалению, мы должны констатировать: медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам», — добавил Емец, отметив, что многие годы украинскую медицину разрушали и в итоге разрушили почти до основания.
В конце обращения глава Минздрава призвал жителей страны выполнять все правила безопасности и заботиться друг о друге.