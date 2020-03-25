Ситуация с коронавирусом в Эстонии, Литве и Латвии пока не критическая, но приближающаяся к ней. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Носович: Из-за коронавируса и кризиса страны Прибалтики могут попросить помощи у Москвы © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что в Литве на прошлой неделе возникали проблемы с тестированием на коронавирус, когда власти были вынуждены закрыть центр мобильной проверки, потому что не хватало реагентов, что также провоцировало там панику.

«В Эстонии тоже проблемная ситуация. При очень небольшой численности населения количество подтвержденных случаев там почти такое же, как в Польше, цифры один в один практически идут. Притом что в Эстонии проживает 1,3 млн, а в Польше — 40 без малого», — указал Носович.

В Латвии критичность ситуации заключается в том, пояснил политолог, что носителем коронавируса оказался депутат Сейма, который не сказал, что у него симптомы COVID-19, и в результате на карантин отправлен весь парламент и все правительство республики.

Ситуация в Прибалтике пока не испанская и не итальянская, но она к ней приближается, заключил собеседник.