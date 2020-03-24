Ситуация может стать критической, по его мнению, потому что в 2017 году была закрыта Санэпидемслужба, а новый институт (Центр общественного здоровья) так и не был развернут в полном объеме. В нем работает очень много немедиков, начинающих и просто людей, которые не знают, как все должно работать.
«Кроме того, у нас уже пять лет не готовят эпидемиологов, но в то же время многие специалисты пенсионного возраста уже покинули или сейчас оставляют систему. Есть много проблем и с реализацией — нет возможности для противоэпидемических интервенций. А именно на них базировался успех Сингапура и Южной Кореи во время этой пандемии», — заявил он.