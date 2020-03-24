Украина не располагает возможностью для противоэпидемических интервенций, на которых базировался успех Сингапура и Южной Кореи во время пандемии. Об этом 24 марта в интервью «Главреду» рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Кроме того, у нас уже пять лет не готовят эпидемиологов, но в то же время многие специалисты пенсионного возраста уже покинули или сейчас оставляют систему. Есть много проблем и с реализацией — нет возможности для противоэпидемических интервенций. А именно на них базировался успех Сингапура и Южной Кореи во время этой пандемии», — заявил он.