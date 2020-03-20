На Манежной площади возле Кремля демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову и заменили его новым, передает Интерфакс 20 марта

Жуков и Минские соглашения. Отношение Зеленского к памятникам героям войны показывает, чего он боится © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Новая скульптура также восседает на коне, но правая рука маршала теперь не опущена вниз, а отдает воинское приветствие. Левая передняя нога коня также приподнята вверх.

Тем временем на Манежной площади демонтировали памятник Георгию Жукову (ск. В. Клыков, 1995 г.) и даже установили новый! pic.twitter.com/bOXrx5CEWl — Музей Архитектуры (@schusevmuseum) March 20, 2020

Старый памятник отправится на родину военноначальника. Новый памятник Жукову в новостях от 2015 года: pic.twitter.com/I0z20me2qL — Прогулки по Москве (@moscowwalks) March 20, 2020

​Демонтаж памятника Жукову.



Видео: корреспондент «Эха Москвы» Алексей Нарышкин pic.twitter.com/iAP0hw3ygC — Прогулки по Москве (@moscowwalks) March 20, 2020

При этом, как заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, старый памятник после реставрации вернется на место, а новая скульптура будет снята.

«Ни о какой замене памятника маршалу Жукову не может быть речи. Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года», — сказал он, подчеркнув, что установленный памятник — это «временная копия».

При этом сообщается, что новый памятник будет «анатомически правильным». Дело в том, что скульптура Вячеслава Клыкова и Юрия Григорьева подвергалась критике за, как утверждалось, неестественную позу лошади.

Ожидается, что отреставрированный памятник вернется на место к 9 Мая.