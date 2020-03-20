На опубликованных фотографиях видно, что старый памятник, установленный перед Историческим музеем 8 мая 1995 года к 50-летию Победы, лежит на земле. На постаменте же стоит новый конный памятник полководцу.
Новая скульптура также восседает на коне, но правая рука маршала теперь не опущена вниз, а отдает воинское приветствие. Левая передняя нога коня также приподнята вверх.
Тем временем на Манежной площади демонтировали памятник Георгию Жукову (ск. В. Клыков, 1995 г.) и даже установили новый! pic.twitter.com/bOXrx5CEWl— Музей Архитектуры (@schusevmuseum) March 20, 2020
Старый памятник отправится на родину военноначальника. Новый памятник Жукову в новостях от 2015 года: pic.twitter.com/I0z20me2qL— Прогулки по Москве (@moscowwalks) March 20, 2020
Демонтаж памятника Жукову.
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) March 20, 2020
Видео: корреспондент «Эха Москвы» Алексей Нарышкин pic.twitter.com/iAP0hw3ygC
При этом, как заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, старый памятник после реставрации вернется на место, а новая скульптура будет снята.
«Ни о какой замене памятника маршалу Жукову не может быть речи. Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года», — сказал он, подчеркнув, что установленный памятник — это «временная копия».
При этом сообщается, что новый памятник будет «анатомически правильным». Дело в том, что скульптура Вячеслава Клыкова и Юрия Григорьева подвергалась критике за, как утверждалось, неестественную позу лошади.
Ожидается, что отреставрированный памятник вернется на место к 9 Мая.