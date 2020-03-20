Жуков и Минские соглашения. Отношение Зеленского к памятникам героям войны показывает, чего он боится
Жуков и Минские соглашения. Отношение Зеленского к памятникам героям войны показывает, чего он боится
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
На опубликованных фотографиях видно, что старый памятник, установленный перед Историческим музеем 8 мая 1995 года к 50-летию Победы, лежит на земле. На постаменте же стоит новый конный памятник полководцу.

Новая скульптура также восседает на коне, но правая рука маршала теперь не опущена вниз, а отдает воинское приветствие. Левая передняя нога коня также приподнята вверх.

​Демонтаж памятника Жукову. 

При этом, как заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, старый памятник после реставрации вернется на место, а новая скульптура будет снята.

«Ни о какой замене памятника маршалу Жукову не может быть речи. Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года», — сказал он, подчеркнув, что установленный памятник — это «временная копия».

При этом сообщается, что новый памятник будет «анатомически правильным». Дело в том, что скульптура Вячеслава Клыкова и Юрия Григорьева подвергалась критике за, как утверждалось, неестественную позу лошади.

Ожидается, что отреставрированный памятник вернется на место к 9 Мая.