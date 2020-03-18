Группа детей с различными заболеваниями и их родителей не могут вылететь из Черногории в Россию из-за ограничений связанных с распространением коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, рассказал руководитель реабилитационной программы Алина Титова, слова которого передает РИА Новости

Ранее стало известно, что в Черногории зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Власти страны приняли решение закрыть границу для иностранцев, а также ввели обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк находится около 1,8 тысяч российских туристов, диппредставительство РФ работает над тем, чтобы вернуть граждан на родину, а также делает все, чтобы обеспечить людей всем необходимым.

«У нас проходила групповая семейная реабилитационная программа "Доброморе" для детей с различными заболеваниями в городе Будва. Она началась около двух недель назад. Речь идет о семьях — взрослых и детях из РФ, Украины, Белоруссии, половина детей с особенностями — ДЦП и так далее. Всего 50 человек, более половины — несовершеннолетние», — рассказала Титова.

По ее словам, россияне пока что живут и питаются в отеле, который оплачен до 21 марта. Пока неизвестно, как туристы будут возвращаться в Россию — с вопросом об их трансфере организатор программы обратилась в посольство РФ.

При этом женщина подчеркнула, что в аэропорте Тивата в настоящий момент находятся очень много людей, а «условий для ожидания практически никаких» — особенно для детей с различными заболеваниями.