Ранее стало известно, что в Черногории зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Власти страны приняли решение закрыть границу для иностранцев, а также ввели обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа.
В настоящее время в Черногории находится около 1,8 тысяч российских туристов, диппредставительство РФ работает над тем, чтобы вернуть граждан на родину, а также делает все, чтобы обеспечить людей всем необходимым.
«У нас проходила групповая семейная реабилитационная программа "Доброморе" для детей с различными заболеваниями в городе Будва. Она началась около двух недель назад. Речь идет о семьях — взрослых и детях из РФ, Украины, Белоруссии, половина детей с особенностями — ДЦП и так далее. Всего 50 человек, более половины — несовершеннолетние», — рассказала Титова.
По ее словам, россияне пока что живут и питаются в отеле, который оплачен до 21 марта. Пока неизвестно, как туристы будут возвращаться в Россию — с вопросом об их трансфере организатор программы обратилась в посольство РФ.
При этом женщина подчеркнула, что в аэропорте Тивата в настоящий момент находятся очень много людей, а «условий для ожидания практически никаких» — особенно для детей с различными заболеваниями.