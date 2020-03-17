Европейские производители автомобилей приостановили работу своих заводов на фоне распространения коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил Интерфакс

Коронавирус затронул и президентские выборы в США © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк заявила французская компания PSA Group, занимающаяся производством автомобилей Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall и Opel.

В течение четырех дней она закрывает заводы во Франции, в Испании, Германии, Великобритании, Польше, Португалии и Словакии.

Fiat Chrysler также приостанавливает на две недели практически все производство — закрываются восемь предприятий, шесть из которых расположены в Италии.

Также в Испании временно прекращает производить автомобили компания Renault SA.

Кроме того, о приостановке работы объявил производитель шин Michelin, а немецкая Volkswagen сообщает о том, что сложно поддерживать объемы выпуска автомобилей на европейских заводах из-за перебоев с поставками комплектующих.

При этом компания отмечает, что в Китае возобновило работу 31 из 33 ее предприятий.