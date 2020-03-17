Правоохранители выписали штраф жителю Кременчуга за ложный вызов медиков. Об этом 17 марта сообщает полиция Полтавской области

Коронавирус прилетел на землю из космоса - британский ученый © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк обратился 41-летний мужчина и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть коронавирусом. Каретой скорой помощи жителя Кременчуга доставили в инфекционное отделение местной больницы. Там он сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании.

Медики сообщили об инциденте в местную полицию. Правоохранители составили административный протокол по ст. 183 КУпАП «Заведомо ложный вызов специальных служб».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан — от 51 до 119 грн (около 300 рублей).