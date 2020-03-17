Накануне к медикам обратился 41-летний мужчина и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть коронавирусом. Каретой скорой помощи жителя Кременчуга доставили в инфекционное отделение местной больницы. Там он сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании.
Медики сообщили об инциденте в местную полицию. Правоохранители составили административный протокол по ст. 183 КУпАП «Заведомо ложный вызов специальных служб».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан — от 51 до 119 грн (около 300 рублей).