Президент Украины Владимир Зеленский назначил на 17 марта экстренное заседание Совета нацбозопасности и обороны (СНБО), на котором будет поднят вопрос введения чрезвычайного положения по всей стране. Об этом 16 марта сообщило «Зеркало недели» со ссылкой на высокопоставленный источник в Кабмине

Коронавирусная федерализация: неожиданные последствия эпидемии для украинской политики © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал он.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Кабмин готов к введению ЧП.

«Вчера (16 марта — ред.) решением правительства [была объявлена] чрезвычайная ситуация в двух областях. В дальнейшем мы готовы к внедрению ЧС так же, как делает большинство стран», — цитирует РБК-Украина главу правительства.

Зеленский вечером 16 марта в эфире телеканала ICTV также пообещал ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса, если это потребуется.

«Вы слышали, что президент Французской Республики Эмманюэль Макрон сказал, что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока мы не дошли до этой ситуации, но я честно скажу, если это будет нужно — мы введем чрезвычайное положение», — заявил президент.

При этом он уточнил, что имеются в виду только те области, где есть случаи заболевания коронавирусом.

На сегодняшний день на Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Черновицкой и Житомирской областях, из которых один — летальный.

В связи с этим с 12 марта по всей территории страны объявлен карантин до 3 апреля. В частности, с 15 марта Украина на две недели закрыла границе для иностранных граждан, а с 17 марта — пассажирское авиасообщение.