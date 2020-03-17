Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, почему нельзя просто по желанию пройти тест на коронавирус. Он объяснил это в эфире телеканала ICTV 16 марта

Украине не хватает тестов на коронавирус © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Многие же украинцы, которые общались с контактными, думают, что заразились, однако это неправда, отметил Ляшко.

«Это большая такая паника, все бегут в первые дни, хотят провести дорогостоящее исследование, а исследования на коронавирусную инфекцию — <…> это слишком дорогое удовольствие, и тестировать за бюджетные средства всех, кто почему-то считает, что у него есть подозрение на коронавирусную болезнь, это неправильно с экономической точки зрения», — заявил главный санитарный врач Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что стране не хватает экспресс-тестов для определения коронавируса нового типа, поэтому Киев договорился с Пекином о поставках в субботу, 21 марта, около миллиона тестов.