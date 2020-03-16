Президент Украины Владимир Зеленский считает недопустимым изменение плана работы Верховной Рады в связи с угрозой коронавируса. Он заявил об этом 16 марта в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале

Жестко, но нужно. Зеленский хочет запретить работу метро и развлекательных учреждений © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк «Сейчас, в ситуации мировой пандемии, угрозы глобального финансового кризиса, парламент должен принимать жизненно необходимые для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров», — сказал глава государства. Зеленский также предложил Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и другими партнерами о помощи стране для преодоления последствий пандемии. По мнению политолога Алексея Кочеткова, пока во всем мире царит истерия в связи с коронавирусом, украинские власти сейчас могут проводить самые непопулярные реформы, вроде открытия рынка земли.