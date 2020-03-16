По последним данным Минздрава, на Украине подтверждены пять случаев заражения COVID-19, два из которых приходится на Черновицкую область. Первая смерть в результате болезни была зафиксирована 13 марта.
«Сейчас, в ситуации мировой пандемии, угрозы глобального финансового кризиса, парламент должен принимать жизненно необходимые для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров», — сказал глава государства.
Зеленский также предложил Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и другими партнерами о помощи стране для преодоления последствий пандемии.
По мнению политолога Алексея Кочеткова, пока во всем мире царит истерия в связи с коронавирусом, украинские власти сейчас могут проводить самые непопулярные реформы, вроде открытия рынка земли.