В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 16 марта, передает РИА Новости

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом за сутки © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Вице-премьер поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на COVID-19 во все регионы, которые готовы принять их в своих лабораториях.

Кроме того, Минтруд обязали пересмотреть порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане, находящиеся на карантине, не теряли доход: деньги будут выплачивать авансом — до закрытия листа нетрудоспособности.

«Также нами будут внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена, перенесен срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — рассказала Голикова.

Тем временем российское правительство постановило закрыть границу с Белоруссией. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении Польши. Помимо этого, ограничены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, Швейцарию, Китай, Южную Корею, Иран и приостановлено ж/д сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией и Монголией.