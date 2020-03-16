Отмечается, что из 93 случаев 86 — завозные, а остальные — контактные. Голикова уточнила, что четыре пациента уже выздоровели, еще 79 остаются на стационарном лечении.
Вице-премьер поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на COVID-19 во все регионы, которые готовы принять их в своих лабораториях.
Кроме того, Минтруд обязали пересмотреть порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане, находящиеся на карантине, не теряли доход: деньги будут выплачивать авансом — до закрытия листа нетрудоспособности.
«Также нами будут внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена, перенесен срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — рассказала Голикова.
Тем временем российское правительство постановило закрыть границу с Белоруссией. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении Польши. Помимо этого, ограничены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, Швейцарию, Китай, Южную Корею, Иран и приостановлено ж/д сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией и Монголией.