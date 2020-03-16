Во время мониторинга интернета сотрудники полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. На своей странице мужчина распространил недостоверную информацию о количестве случаев заболевания COVID-19 на Украине, в том числе с летальным исходом.
«Мужчина разместил в сети информацию о ситуации по заболеваемости COVID-19, которая не соответствует действительности. Такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения», — говорится в сообщении.