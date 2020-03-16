За распространение ложных слухов о коронавирусе полиция составила на жителя поселка городского типа Черновицкой области Украины административный протокол. Об этом 16 марта сообщает МВД страны в Facebook

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