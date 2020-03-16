«Сегодня мы получили первый отрицательный результат от нашего пациента №1, у которого мы имели предварительные результаты положительные. То есть мы можем говорить, что через двое суток у этого пациента так же отберут образцы, и если он (результат) также будет отрицательный, мы можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента», — сказала она.
Также, по ее словам, относительно пациентов, у которых подозревают коронавирус, соблюдается принцип двух отрицательных результатов. Только в таком случае их выписывают из больницы.