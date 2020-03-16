Последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат у жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с COVID-19 на Украине. Об этом 16 марта заявила зампредседателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак на брифинге, который транслировался в Facebook

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