«Админответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность — за умышленное заражение людей», — заявил Радуцкий, отметив, что это временный законопроект сроком действия на три месяца.
По его словам, в законопроекте говорится, в частности, об оперативной закупке товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса, возможности 100%-й предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.
Также речь идет об освобождении от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом. Кроме того, речь идет о предоставлении населению возможности работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск.