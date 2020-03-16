Депутаты Рады во вторник на внеочередном заседании рассмотрят законопроект о мерах противодействия коронавирусу, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное заражение людей. О законопроекте 16 марта сообщил на согласительном совете глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Трансляцию вел телеканал «Рада»

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По его словам, в законопроекте говорится, в частности, об оперативной закупке товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса, возможности 100%-й предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Также речь идет об освобождении от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом. Кроме того, речь идет о предоставлении населению возможности работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск.