Выползов рассказал о том, как ЕС тихо конкурирует за Калининград
Проблема ползучей германизации Калининградской области никуда не исчезла, она лишь трансформировалась в бизнес-идею. При этом Германия, Польша и Литва до сих пор уверены, что регион не должен принадлежать России, а местные власти и бизнес-элиты своими действиями подогревают опасные настроения о том, что русские здесь — временщики
2026-05-02T05:30
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.
По словам эксперта, еще десять лет назад в регионе были серьезные сепаратистские настроения, которые подогревались Германией. К счастью, действия властей и органов безопасности в 2015–2017 годах имели успех, и теперь такого сепаратизма уже нет. Однако, отметил политолог, страны ЕС по-прежнему делят Калининградскую область между собой.
"Германия считает ее полностью своей. Польша с этим не согласна. Литва тоже хотела бы хотя бы ее восточные районы забрать. Такая конкуренция есть. Просто Евросоюз об этом публично не говорит, потому что не хочет сор из избы выносить", — рассказал Выползов.
Политолог подчеркнул, что это не должно обнадеживать: идея о том, что русские здесь — временщики, витает в воздухе, и ветер заносит эти настроения в регион. А местные власти и бизнес-элиты, стремясь извлечь прибыль из идей в духе "Калининград — это частичка Германии", эту идею подогревают.
"Это очень опасно. Ведь если Калининград — это частичка Германии, это означает, что русские здесь временщики. Тем более, Дом Советов — основной символ советского и русского Калининграда — местные власти сами снесли. Мы сами показываем, что мы тут временщики", — резюмировал Выползов.