"Зачистка неба на земле": Чадаев о том, как России ответить на новую тактику ВСУ

ВСУ поняли, что с оптоволокном им не состязаться, поэтому решили перелететь нас — увеличить дальность дешевых дронов до 40-50 км, чтобы российские “оптоволоконники” даже не доехали до позиций. Ответом должна стать зачистка неба на земле: выбивать антенны, ретрансляторы и склады БПЛА

2026-05-02T06:30

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.По словам эксперта, после того как Россия с помощью оптоволокна устроила геноцид техники на дистанции до 20 км от "нуля", противник принял решение нас перелететь.Глава "Ушкуйника" отметил, что в их пользу играет убитая дорожная сеть на театре военных действий. Дорог, по которым может проехать техника, очень мало, их легко контролировать дронами. А внедорожная техника, которая едет по лесам и полям, медленная, ее тоже легко вычислить и уничтожить."Вот и получается, что на СВО происходит либо гонка по дорогам, либо лотерея "заметят — не заметят", когда ты едешь вне дороги", — рассказал эксперт.Отсюда, подчеркнул Чадаев, у России по полной программе стоит вопрос зачистки неба. Причем, что особенно важно, зачистка должна происходить на земле."Прежде чем продвинуться на пять километров, мы должны в радиусе 50 километров выбить всю наземную инфраструктуру вражеских БПЛА: антенны, ретрансляторы, пункты запуска и склады", — резюмировал Чадаев.Полный текст интервью Алексея Чадаева: России надо учиться на ошибках Украины, чтобы прикрыть Усть-Лугу, Новороссийск и Туапсе читайте на сайте Украина.ру.

