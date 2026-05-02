"Зачистка неба на земле": Чадаев о том, как России ответить на новую тактику ВСУ
ВСУ поняли, что с оптоволокном им не состязаться, поэтому решили перелететь нас — увеличить дальность дешевых дронов до 40-50 км, чтобы российские “оптоволоконники” даже не доехали до позиций. Ответом должна стать зачистка неба на земле: выбивать антенны, ретрансляторы и склады БПЛА
2026-05-02T06:30
"Зачистка неба на земле": Чадаев о том, как России ответить на новую тактику ВСУ

06:30 02.05.2026
 
ВСУ поняли, что с оптоволокном им не состязаться, поэтому решили перелететь нас — увеличить дальность дешевых дронов до 40-50 км, чтобы российские “оптоволоконники” даже не доехали до позиций. Ответом должна стать зачистка неба на земле: выбивать антенны, ретрансляторы и склады БПЛА
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.
По словам эксперта, после того как Россия с помощью оптоволокна устроила геноцид техники на дистанции до 20 км от "нуля", противник принял решение нас перелететь.
"Конечно, мы можем сделать леску на 40-50 километров, но она не такая прочная. И раз у оптоволокна есть естественные ограничения по дальности, ВСУ увеличивают дальность применения дешевых дронов. Их привычная рабочая дистанция сейчас — это те же 40-50 километров. Там они уже пытаются создать нам проблемы", — пояснил Чадаев.
Глава "Ушкуйника" отметил, что в их пользу играет убитая дорожная сеть на театре военных действий. Дорог, по которым может проехать техника, очень мало, их легко контролировать дронами. А внедорожная техника, которая едет по лесам и полям, медленная, ее тоже легко вычислить и уничтожить.
"Вот и получается, что на СВО происходит либо гонка по дорогам, либо лотерея "заметят — не заметят", когда ты едешь вне дороги", — рассказал эксперт.
Отсюда, подчеркнул Чадаев, у России по полной программе стоит вопрос зачистки неба. Причем, что особенно важно, зачистка должна происходить на земле.
"Прежде чем продвинуться на пять километров, мы должны в радиусе 50 километров выбить всю наземную инфраструктуру вражеских БПЛА: антенны, ретрансляторы, пункты запуска и склады", — резюмировал Чадаев.
Полный текст интервью Алексея Чадаева: России надо учиться на ошибках Украины, чтобы прикрыть Усть-Лугу, Новороссийск и Туапсе читайте на сайте Украина.ру.
