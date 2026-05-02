"Зачистка неба на земле": Чадаев о том, как России ответить на новую тактику ВСУ
"Зачистка неба на земле": Чадаев о том, как России ответить на новую тактику ВСУ - 02.05.2026 Украина.ру
"Зачистка неба на земле": Чадаев о том, как России ответить на новую тактику ВСУ
ВСУ поняли, что с оптоволокном им не состязаться, поэтому решили перелететь нас — увеличить дальность дешевых дронов до 40-50 км, чтобы российские “оптоволоконники” даже не доехали до позиций. Ответом должна стать зачистка неба на земле: выбивать антенны, ретрансляторы и склады БПЛА
2026-05-02T06:30
2026-05-02T06:30
2026-05-02T06:30
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.
россия, украина, новороссийск, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация
Россия, Украина, Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация
"Зачистка неба на земле": Чадаев о том, как России ответить на новую тактику ВСУ
ВСУ поняли, что с оптоволокном им не состязаться, поэтому решили перелететь нас — увеличить дальность дешевых дронов до 40-50 км, чтобы российские “оптоволоконники” даже не доехали до позиций. Ответом должна стать зачистка неба на земле: выбивать антенны, ретрансляторы и склады БПЛА
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.
По словам эксперта, после того как Россия с помощью оптоволокна устроила геноцид техники на дистанции до 20 км от "нуля", противник принял решение нас перелететь.
"Конечно, мы можем сделать леску на 40-50 километров, но она не такая прочная. И раз у оптоволокна есть естественные ограничения по дальности, ВСУ увеличивают дальность применения дешевых дронов. Их привычная рабочая дистанция сейчас — это те же 40-50 километров. Там они уже пытаются создать нам проблемы", — пояснил Чадаев.
Глава "Ушкуйника" отметил, что в их пользу играет убитая дорожная сеть на театре военных действий. Дорог, по которым может проехать техника, очень мало, их легко контролировать дронами. А внедорожная техника, которая едет по лесам и полям, медленная, ее тоже легко вычислить и уничтожить.
"Вот и получается, что на СВО происходит либо гонка по дорогам, либо лотерея "заметят — не заметят", когда ты едешь вне дороги", — рассказал эксперт.
Отсюда, подчеркнул Чадаев, у России по полной программе стоит вопрос зачистки неба. Причем, что особенно важно, зачистка должна происходить на земле.
"Прежде чем продвинуться на пять километров, мы должны в радиусе 50 километров выбить всю наземную инфраструктуру вражеских БПЛА: антенны, ретрансляторы, пункты запуска и склады", — резюмировал Чадаев.