https://ukraina.ru/20260502/evrosoyuz-v-prezhnem-vide-ne-ostanetsya-lukyanov-o-tom-kak-madyar-izmenit-mir-1078476149.html
"Евросоюз в прежнем виде не останется": Лукьянов о том, как Мадьяр изменит мир
"Евросоюз в прежнем виде не останется": Лукьянов о том, как Мадьяр изменит мир - 02.05.2026 Украина.ру
"Евросоюз в прежнем виде не останется": Лукьянов о том, как Мадьяр изменит мир
С Венгрией у России экономические связи, выгодные обеим сторонам, и нет резонов их прерывать. Новый премьер страны Петер Мадьяр откажется от вето на антироссийские санкции и отменит закон о пропаганде нетрадиционных отношений, но он не либерал. Евросоюз в прежнем виде не останется
2026-05-02T07:00
2026-05-02T07:00
2026-05-02T07:00
новости
венгрия
россия
украина
виктор орбан
мадьяр
ес
украина.ру
валдай
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb7ac7f278ec11eb97ca69692326e0b3.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.По словам эксперта, сейчас новая власть в Венгрии постарается выжать максимум из своей убедительной победы. Мадьяр уже заявил, что уберет из власти всех "марионеток" Орбана — судей, президента, чиновников разных ведомств.Что касается политики, отметил Лукьянов, Мадьяр отказался от вето на антироссийские санкции. Но ведь Орбан наложил его из-за блокировки поставок нефти через Украину. Если бы удалось договориться и возобновить поставки, то и Орбан наверняка снял бы вето.Теперь Мадьяр заинтересован в том, чтобы решить спорные вопросы с Еврокомиссией касательно денег для Венгрии. Чтобы разморозить финансовые отношения, он пойдет на ряд крупных шагов.При этом, подчеркнул политолог, Мадьяр не либерал и не "левый". Это новая среда политиков, которые вышли из шинели Орбана."И я не представляю, что после многих лет внутренней политики, которая пользовалась поддержкой населения, они развернутся в сторону либерального курса", — заявил эксперт.Лукьянов также обратил внимание на любопытное заявление Мадьяра о необходимости воссоздания дунайской империи Габсбургов — не в буквальном смысле, а в плане взаимодействия. Это попытка посмотреть вокруг и увидеть не общеевропейское, а субрегиональное."Это распространенное явление, и Мадьяр хочет на этом сыграть. В целом это говорит о том, что Евросоюз в прежнем виде не останется и будет меняться", — резюмировал Лукьянов.Полный текст интервью Федора Лукьянова: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России читайте на сайте Украина.ру.
венгрия
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_302c0e2a1b69e1c31631d357278275f8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, россия, украина, виктор орбан, мадьяр, ес, украина.ру, валдай
Новости, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Мадьяр, ЕС, Украина.ру, Валдай
"Евросоюз в прежнем виде не останется": Лукьянов о том, как Мадьяр изменит мир
С Венгрией у России экономические связи, выгодные обеим сторонам, и нет резонов их прерывать. Новый премьер страны Петер Мадьяр откажется от вето на антироссийские санкции и отменит закон о пропаганде нетрадиционных отношений, но он не либерал. Евросоюз в прежнем виде не останется
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
По словам эксперта, сейчас новая власть в Венгрии постарается выжать максимум из своей убедительной победы. Мадьяр уже заявил, что уберет из власти всех "марионеток" Орбана — судей, президента, чиновников разных ведомств.
Что касается политики, отметил Лукьянов, Мадьяр отказался от вето на антироссийские санкции. Но ведь Орбан наложил его из-за блокировки поставок нефти через Украину. Если бы удалось договориться и возобновить поставки, то и Орбан наверняка снял бы вето.
Теперь Мадьяр заинтересован в том, чтобы решить спорные вопросы с Еврокомиссией касательно денег для Венгрии. Чтобы разморозить финансовые отношения, он пойдет на ряд крупных шагов.
"К примеру, он отменяет закон о запрете на пропаганду нетрадиционных отношений среди молодежи как нарушающий права человека. И сделает еще ряд символических жестов", — пояснил Лукьянов.
При этом, подчеркнул политолог, Мадьяр не либерал и не "левый". Это новая среда политиков, которые вышли из шинели Орбана.
"И я не представляю, что после многих лет внутренней политики, которая пользовалась поддержкой населения, они развернутся в сторону либерального курса", — заявил эксперт.
Лукьянов также обратил внимание на любопытное заявление Мадьяра о необходимости воссоздания дунайской империи Габсбургов — не в буквальном смысле, а в плане взаимодействия. Это попытка посмотреть вокруг и увидеть не общеевропейское, а субрегиональное.
"Это распространенное явление, и Мадьяр хочет на этом сыграть. В целом это говорит о том, что Евросоюз в прежнем виде не останется и будет меняться", — резюмировал Лукьянов.