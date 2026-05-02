"Евросоюз в прежнем виде не останется": Лукьянов о том, как Мадьяр изменит мир
С Венгрией у России экономические связи, выгодные обеим сторонам, и нет резонов их прерывать. Новый премьер страны Петер Мадьяр откажется от вето на антироссийские санкции и отменит закон о пропаганде нетрадиционных отношений, но он не либерал. Евросоюз в прежнем виде не останется
2026-05-02T07:00
С Венгрией у России экономические связи, выгодные обеим сторонам, и нет резонов их прерывать. Новый премьер страны Петер Мадьяр откажется от вето на антироссийские санкции и отменит закон о пропаганде нетрадиционных отношений, но он не либерал. Евросоюз в прежнем виде не останется
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
По словам эксперта, сейчас новая власть в Венгрии постарается выжать максимум из своей убедительной победы. Мадьяр уже заявил, что уберет из власти всех "марионеток" Орбана — судей, президента, чиновников разных ведомств.
Что касается политики, отметил Лукьянов, Мадьяр отказался от вето на антироссийские санкции. Но ведь Орбан наложил его из-за блокировки поставок нефти через Украину. Если бы удалось договориться и возобновить поставки, то и Орбан наверняка снял бы вето.
Теперь Мадьяр заинтересован в том, чтобы решить спорные вопросы с Еврокомиссией касательно денег для Венгрии. Чтобы разморозить финансовые отношения, он пойдет на ряд крупных шагов.
"К примеру, он отменяет закон о запрете на пропаганду нетрадиционных отношений среди молодежи как нарушающий права человека. И сделает еще ряд символических жестов", — пояснил Лукьянов.
При этом, подчеркнул политолог, Мадьяр не либерал и не "левый". Это новая среда политиков, которые вышли из шинели Орбана.
"И я не представляю, что после многих лет внутренней политики, которая пользовалась поддержкой населения, они развернутся в сторону либерального курса", — заявил эксперт.
Лукьянов также обратил внимание на любопытное заявление Мадьяра о необходимости воссоздания дунайской империи Габсбургов — не в буквальном смысле, а в плане взаимодействия. Это попытка посмотреть вокруг и увидеть не общеевропейское, а субрегиональное.
"Это распространенное явление, и Мадьяр хочет на этом сыграть. В целом это говорит о том, что Евросоюз в прежнем виде не останется и будет меняться", — резюмировал Лукьянов.
Полный текст интервью Федора Лукьянова: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
