https://ukraina.ru/20260502/evrosoyuz-v-prezhnem-vide-ne-ostanetsya-lukyanov-o-tom-kak-madyar-izmenit-mir-1078476149.html

"Евросоюз в прежнем виде не останется": Лукьянов о том, как Мадьяр изменит мир

"Евросоюз в прежнем виде не останется": Лукьянов о том, как Мадьяр изменит мир - 02.05.2026 Украина.ру

"Евросоюз в прежнем виде не останется": Лукьянов о том, как Мадьяр изменит мир

С Венгрией у России экономические связи, выгодные обеим сторонам, и нет резонов их прерывать. Новый премьер страны Петер Мадьяр откажется от вето на антироссийские санкции и отменит закон о пропаганде нетрадиционных отношений, но он не либерал. Евросоюз в прежнем виде не останется

2026-05-02T07:00

2026-05-02T07:00

2026-05-02T07:00

новости

венгрия

россия

украина

виктор орбан

мадьяр

ес

украина.ру

валдай

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb7ac7f278ec11eb97ca69692326e0b3.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.По словам эксперта, сейчас новая власть в Венгрии постарается выжать максимум из своей убедительной победы. Мадьяр уже заявил, что уберет из власти всех "марионеток" Орбана — судей, президента, чиновников разных ведомств.Что касается политики, отметил Лукьянов, Мадьяр отказался от вето на антироссийские санкции. Но ведь Орбан наложил его из-за блокировки поставок нефти через Украину. Если бы удалось договориться и возобновить поставки, то и Орбан наверняка снял бы вето.Теперь Мадьяр заинтересован в том, чтобы решить спорные вопросы с Еврокомиссией касательно денег для Венгрии. Чтобы разморозить финансовые отношения, он пойдет на ряд крупных шагов.При этом, подчеркнул политолог, Мадьяр не либерал и не "левый". Это новая среда политиков, которые вышли из шинели Орбана."И я не представляю, что после многих лет внутренней политики, которая пользовалась поддержкой населения, они развернутся в сторону либерального курса", — заявил эксперт.Лукьянов также обратил внимание на любопытное заявление Мадьяра о необходимости воссоздания дунайской империи Габсбургов — не в буквальном смысле, а в плане взаимодействия. Это попытка посмотреть вокруг и увидеть не общеевропейское, а субрегиональное."Это распространенное явление, и Мадьяр хочет на этом сыграть. В целом это говорит о том, что Евросоюз в прежнем виде не останется и будет меняться", — резюмировал Лукьянов.Полный текст интервью Федора Лукьянова: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России читайте на сайте Украина.ру.

венгрия

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, россия, украина, виктор орбан, мадьяр, ес, украина.ру, валдай