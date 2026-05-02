Полумесяц от англосаксов. "Бин Филипп" или "бин Фред" возглавят Британскую империю на основе ислама

Полумесяц от англосаксов. "Бин Филипп" или "бин Фред" возглавят Британскую империю на основе ислама - 02.05.2026 Украина.ру

Полумесяц от англосаксов. "Бин Филипп" или "бин Фред" возглавят Британскую империю на основе ислама

После того, президент США Дональд Трамп на днях встретился с королем Великобритании Карлом III, еще более актуальным стал вопрос, о чем они договорились – вместе или поодиночке они будут объединять англосаксонский мир и восстанавливать Британскую империю?

2026-05-02T06:42

2026-05-02T06:42

2026-05-02T06:42

И это не откровенный бред весеннего авитаминозного сознания любителей сенсаций и не новая конспирологическая история прожженных прогнозистов. Это интерес к вполне определенному тренду, который давно наметился в современном мире, входящим сегодня в небывалый кризис. И в эпоху турбулентности и хаоса, из которых после погрома, учиненного Трампом на Ближнем Востоке, могут возникнуть химеры любого вида и масштаба.В погоне за утраченным величиемВедь вот что случилось. После того, как США и СССР совместными усилиями "убили" Британскую империю после Второй мировой войны, Лондон, тем не менее, ни на минуту не оставлял попыток восстановиться. И последовательно проводил такую политику, используя международную обстановку, противоречия между Вашингтоном и Москвой, меняющиеся условия современности, новые исторические изыскания и новые методы господства и подчинения своему влиянию.В последние годы громко надорвался монополярный мир, с треском обрушивается гегемония США и уходит в небытие леволиберальная глобализация под эгидой англосаксонского мира. И на первое место вышел неизменный главный принцип Британии: у нее нет вечных ни друзей, ни врагов, есть только вечные интересы. И сейчас она, как никогда за последние 70-80 лет, снова хочет возродить былое величие и славу "империи, в которой никогда не заходит солнце".Для этого Великобритания, выйдя из Евросоюза, повела с ним необъявленную войну за господство и влияние на континенте. Сейчас, будоража воображение и амбиции стран Восточной Европы (в первую очередь Польши и Прибалтики) планирует союзы, в которых желает играть главную роль и которые рассматривает как подспорье в игре на более высоком глобальном уровне. И наравне с теряющими мощь США. И в том же тройственном союзе AUKUS (с США и Австралией).Кроме того, речь идет о невидимой глобальной финансовой империи, анклавы которой разбросаны по всему миру. Британия сохранила свою валюту и все механизмы экономического, финансово-банковского и биржевого влияния на мир. И сейчас, при ослаблении США, пытается вести самостоятельную политику и с Китаем, который она хотела прибрать к рукам еще в 70-80-х годах прошлого века, и с Турцией, и со странами Ближнего и Среднего Востока, и даже с Восточной Европой во главе с подмятой Украиной.В последней трети ХХ века средством восстановления был избран Китай. Британцы вложились в него, и это соответствовало и интересам Пекина. Потом было разрушение СССР, но выскользнул Китай, ушедший в самостоятельное плавание. На повестку дня встало восстановление контроля над арабо-мусульманской элитой Ближнего Востока, важной частью арабо-мусульманского мира. Лондон вложился туда и начал переносить в новые оазисы свое финансовые центры.И, конечно же, Лондон постепенно пытается выйти на первые роли в англосаксонском мире, хотя как бы и продолжает старательно и нарочито играть роль "самого верного союзника США" и "младшего партнера Вашингтона" в Европе. При этом использует войну на Украине как фомку к сейфу с будущим возрожденным величием.На подходе в планах Лондона и мини-НАТО в Европе, и мини-ЕС под эгидой Британии. И купленная-перекупленная Украина тут только, повторимся, повод повоевать и показать свои потенции и компетенции, ослабляя в распрях всех.Крест против полумесяцаИ потому-то, перечисляя разные сценарии, многие обозреватели намекают, что в планах Британии — попытка восстановить свое влияние еще и с помощью… ислама. То есть религии, которая сейчас на подъеме и предлагает миру некие новые смыслы в сохранении традиционного уклада жизни в противовес радикально-либеральному, якобы всепобеждающему, но гнилому и антигуманному.И среди адептов новых подходов называют правящую британскую династию Виндзоров, которая-де и планирует переучредить, если хотите, перезапустить новое возрождение Британской империи на новых же не только экономических или политико-административных, но и духовно-религиозных и нравственно-идеологических принципах. Уже не только как империю, несущую миру свет христианства, но и основанную на принципах ислама.Во-первых, потому, что христианство, основа англосаксонского мира, расколото и находится в глубочайшем духовно-нравственном и эстетическом кризисе, куда оно попало, обслуживая глобалистские хотелки извращенцев – либерастов и толерастов. Например, это в Ветхом завете сказано: "Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них" (Левит 20:13). Смертная казнь полагается и за простое прелюбодеяние, инцест, скотоложство. А в современном западном христианстве признаны однополые браки, которые освящают не только признанные заднеприводные особи, но и священники-женщины. А "пленки Эпштейна" показали, в какой цене у правящих элит педофилия и прочие извращения.Во-вторых, ислам сегодня считается самой быстрорастущей религией в мире по численности и находится на небывалом духовном подъеме. Вот только сухие цифры: по данным на 2025 год, общая численность христиан в мире составляет около 2,6 миллиарда человек, а мусульман – примерно в 2,1 млрд человек, что составляет около 26,4% мирового населения.И росту мусульман способствуют относительно высокий уровень рождаемости в мусульманских семьях (средний показатель — 2,9 ребенка на женщину против 2,2 у немусульман), молодая возрастная структура населения (доля молодежи до 15 лет — около 32,8%), а также улучшение условий здравоохранения в странах с мусульманским большинством, приводящее к росту продолжительности жизни и снижению детской смертности.К тому же если не брать всех землян, говорящих по-английски (например, 1,5 млрд жителей Индии), то в странах англосаксонского мира (Великобритании, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии), по данным на 2026 год, живут примерно 451 млн человек. И в США из примерно 349 млн человек. По данным на 2025 год, около 13,2% населения говорит на испанском языке как на родном, а 3,7% – на других индоевропейских языках и на китайском.И в Лондоне нарисовалась веселая картинка: там с 2016 года мэр — мусульманин из Пакистана Садик Хан, а в 23 из 33 районов белые жители стали меньшинством. И число тех, кто определяет себя как христианин, по всей Британии уменьшилось в последние годы с 37 до 32 млн, тогда как число мусульман выросло с 1,5 млн до 2,7.А среди мусульман планеты численность только арабов составляет около 430–450 млн человек. А есть еще Иран, Пакистан, Индонезия…Ислам в миреТак что кто победит в мире – христианский крест или мусульманский полумесяц со звездой – это еще бабка надвое гадала. Даже если эта бабка была королевой Великобритании Елизаветой II, почившей в Бозе в 2022 году.Ислам им в помощьНо именно при ней апробировали исламскую фишку в восстановлении Британской империи не силой оружия, а углублением в историю, силой денег и новых механизмов хозяйствования в современной пугающе глобализирующейся экономике.В британском журнале The Economist в разделе "Ближний Восток и Африка" 7 апреля 2018 года была опубликована статья "Халиф — это королева?" И в ней со ссылкой на интернет-форум "Арабская атеистическая сеть" прямым текстом было сказано: "Королева Елизавета должна заявить о своем праве управлять мусульманами". Потому что она и ее сын, тогда принц Чарльз, а сейчас король Карл III из династии Виндзоров, — родственники умершего в VI веке в Медине (Саудовская Аравия) пророка Мухаммада в 43-44-м коленах и могут претендовать на самый высокий титул в тысячелетнем мусульманстве.Историческая канва такова: именно в Англии родились все предки королевы Елизаветы и Карла, вплоть до Ричарда Конисбурга, третьего графа Кембриджского (1375-1415 годы). А вот уже этот граф имел испанские корни – был сыном Изабеллы I Кастильской, королевы Кастилии и Леона. Она же в свою очередь сама была дочерью короля Педро Жестокого (1350-1369).И вот вниз уже по этой генеалогической линии историки-исследователи уперлись в принцессу Зайду, жену короля все тех же Кастилии и Леона Альфонсо VI, а также Галисии и графства Португалии (1065-1109).Эта принцесса Зайда, перешедшая в католичество под именем Изабеллы, была дочерью арабского султана Севильи Абу-ль-Касима Мухаммада ибн Аббада, правившего в 1023-1042 годах.В Испании то было веселое время арабской конкисты — завоевания полуострова и господства там арабских правителей, которые так же азартно, как и с предками нынешних испанцев, воевали между собой. В 1042 году берберское мусульманское братство, а потом и династия Альморавидов изгнала упомянутого выше султана из Севильи Абу-ль-Касима Мухаммада ибн Аббада, а его дочь Зайда сбежала к королям Кастилии и Леона, где и стала королевой.Но все дело в том, что ее отец — этот самый Абу-ль-Касим Мухаммад ибн Аббад из древнейшего рода Омейядов — в мусульманском мире реально считается потомком пророка Мухаммада. А потомки Зайды и короля Альфонсо вступили в браки с детьми короля Англии Эдварда III (1312-1377). Следовательно, Зайда-Изабелла передала свою "высокоблагородную" кровь своим же потомкам, а через них — и династии Виндзоров. То есть королеве Елизавете, ее сыну Чарльзу, ее внукам Уильяму и Гарри и даже правнуку Арчи, сыну принца Гарри насчет которого несдержанные члены королевской родни нагло, неполиткорректно и нетолерантно интересовались: не "цветной" ли он?Трамплин для Карла III "бин Филиппа"Впервые новости о родстве Виндзоров с пророком Мухаммадом появились в далеком 1968 году, когда об этом заявил издатель некто Гарольд Брукс-Бейкер, провозгласивший себя непревзойденным толкователем генеалогии: "Британцам мало известно о том, что в венах королевы течет кровь Мухаммеда. Однако все мусульманские религиозные лидеры гордятся этим фактом".Его издательство "Burke's Peerage" уже почти 200 лет выпускает генеалогические справочники монарших домов Европы и Латинской Америки, правящих семей Африки, Ближнего Востока, выдающихся династий США и разных аристократических родов. И родство королевы с пророком Мухаммедом, подтвердил бывший великий муфтий Египта Али Гомаа. Кроме того, это автоматически означает родство Виндзоров – Елизаветы и Карла с королями Марокко и Иордании и даже с убитым США главой Ирана аятоллой Али Хаменеи и его сыном Маджтабой.Сам же король Карл ничего такого публично не демонстрирует и ни к чему не призывает. Но за него это делали его конфиденты в бытность принцем. Российский историк Андрей Фурсов, анализируя упомянутую выше статью в "The Economist", обращает внимание на то, что еще наследного принца Чарльза в 2021 году его прихлебатели назвали между собой "бин Филипп" (то есть сын своего отца, принца-консорта Филиппа, герцога Эдинбургского, позднее Филиппа Маунтбеттена, мужа королевы Елизаветы II) за его неподдельный интерес к исламу. "Принц патронирует Оксфордский центр исламских исследований, где приветствует мусульман фразой "ас-саляму алейкум" ("мир вам"). …Согласно "The Economist", есть информация, что принцу хотелось бы быть провозглашенным не "защитником христианской веры", а просто "защитником веры". В исламе это называется "амир аль-муминин", "предводитель истинно верующих. …Появление такого рода информации в журнале, принадлежащем нескольким богатейшим семьям Великобритании, включая Ротшильдов, симптоматично", — утверждал Фурсов."Бин Филипп"Карл при коронации никаких новых титулов себе не присвоил. И амиром аль-муминином себя не провозгласил.Однако факт остается фактом: по мнению многих объединение усилий мусульманства под короной Виндзоров может быть выгодно и мусульманским странам, до сих пор страдающим разобщенностью и отсутствием единого координирующего центра, который нужен, чтобы ислам стал весомым геополитическим наднациональным центром силы и влияния.Возрождение былого величия Британской империи через ислам, характеризующийся удивительной напористой динамичностью, — это, не исключено, действительно один из запасных, как сейчас говорят, треков и британской внешней политики, и самой династии Виндзоров.Наряду с традиционным возрождением связей и силы Британского содружества, в которое, как известно, входят Австралия, Антигуа и Барбуды, Багамские Острова, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа — Новой Гвинея, Сент-Винсенте и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу и Ямайка. В основном, как говорится, геополитическая мелочь пузата, но зато по всему миру может раскидывать точки влияния при желании.К тому же, мусульмане в мире фрагментированы и разобщены, у них нет политических элит, которые способны объединиться, а значит, и не могут возглавить реализацию единого проекта. А спайка идеи Великобритании во главе Британского содружества и мусульманского мира в виде объединения Ближнего Востока под эгидой британской монархии вполне может быть началом "великого исламизма". Это два огромных потенциала под одной "крышей". Благо – моральные основания в виде "родства" с пророком Мухаммадом уже найдены.Писатель, историк разведки и знаток тайн Британской короны Геннадий Соколов писал, что такая идея не так уж вздорна или немыслима, "особенно, если иметь в виду не слепое копирование устаревших методов мирового господства, а утверждение новых, современных и куда более действенных мер подчинения в мире. Байка о родстве Виндзоров с пророком — лишь звено Большой игры Лондона с исламом. Для англосаксов государства ислама — это искомый и желанный резерв своего могущества. В этом нет и не может быть никакого сомнения. …Исламский мир — это нефть и экстремизм. И то, и другое — это деньги, террор и власть".В постели надо тщательнее…Но есть, как минимум, два "но", которые рушат схему. Первое: на роль объединителя исламского и англосаксонского миров под эгидой Лондона появился новый соискатель. Из Вашингтона. И тоже, как оказалось, родственник пророка Мухаммада – Дональд Трамп, сын Фреда, "бин Фред".Попрошу не торопиться…Потому что, по данным британской газеты Daily Mail, Карл III и Трамп являются дальними родственниками, приходятся друг другу 16-юродными братьями. Их общий предок — третий граф Леннокс Джон Стюарт, живший в 1490–1526 годах, был правнуком короля Шотландии Якова II и участвовал в борьбе за власть в период, когда на престоле находился малолетний Яков V. К тому времени в его жилах уже бурлила кровь принцессы Зайды, отпрыска пророка Мухаммада.Второе "но": Трамп для мусульман ближе, чем… Карл III и прав претендовать на роль объединителя у него больше. Потому что крови-то Мухаммад в Карле III нет. Как во всех Виндзорах, которые появились на британском троне с королевой Викторией, правившей в 1837-1901 годах. Родство с пророком закончилось на этой "бабушке Европы" и национальном символе Великобритании. Потому что она якобы была незаконнорожденным ребенком, а значит, и не передала кровь пророка своим потомкам. Откуда кровь пророка в простом любовнике Джоне Конрое– солдате и авантюристе, записанном в отцы Виктории?Эти данные добыла княгиня Дарья Ливен, знаменитая шпионка российского императора Александра I, которая дружила с Викторией и была ее чуть ли не наставницей. Но все сделали вид, что ничего не знают. И до сих пор делают……Такие вот дела. И "бин Фред" Трамп, узнав о родстве с Карлом III, только рассмеялся, заявив в соцсети Truth Social, что всегда хотел жить в Букингемском дворце. Официальные представители Букингемского дворца и Белого дома воздержались от комментариев по поводу этого утверждения. А что им сказать, если и тут Трамп, риэлтор по профессии, в домах лучше разбирается…

Владимир Скачко

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

сша, великобритания, лондон, дональд трамп, карл iii, андрей карлов, the economist, ес, нато, эксклюзив, владимир скачко, весь скачко