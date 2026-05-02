Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260502/polumesyats-ot-anglosaksov-bin-filipp-ili-bin-fred-vozglavyat-britanskuyu-imperiyu-na-osnove-islama-1078527986.html
Полумесяц от англосаксов. "Бин Филипп" или "бин Фред" возглавят Британскую империю на основе ислама
Полумесяц от англосаксов. "Бин Филипп" или "бин Фред" возглавят Британскую империю на основе ислама
После того, президент США Дональд Трамп на днях встретился с королем Великобритании Карлом III, еще более актуальным стал вопрос, о чем они договорились – вместе или поодиночке они будут объединять англосаксонский мир и восстанавливать Британскую империю?
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/02/1078528489_0:41:1100:660_1920x0_80_0_0_7d7dab40db0dc309913fd012e1fa037c.jpg
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/02/1078528489_84:0:1017:700_1920x0_80_0_0_81992fb7c7ce4a8443c192a5c27cdb5d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
06:42 02.05.2026
 
© ФотоКоролева Великобритании
Королева Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
После того, президент США Дональд Трамп на днях встретился с королем Великобритании Карлом III, еще более актуальным стал вопрос, о чем они договорились – вместе или поодиночке они будут объединять англосаксонский мир и восстанавливать Британскую империю?
И это не откровенный бред весеннего авитаминозного сознания любителей сенсаций и не новая конспирологическая история прожженных прогнозистов. Это интерес к вполне определенному тренду, который давно наметился в современном мире, входящим сегодня в небывалый кризис. И в эпоху турбулентности и хаоса, из которых после погрома, учиненного Трампом на Ближнем Востоке, могут возникнуть химеры любого вида и масштаба.
В погоне за утраченным величием
Ведь вот что случилось. После того, как США и СССР совместными усилиями "убили" Британскую империю после Второй мировой войны, Лондон, тем не менее, ни на минуту не оставлял попыток восстановиться. И последовательно проводил такую политику, используя международную обстановку, противоречия между Вашингтоном и Москвой, меняющиеся условия современности, новые исторические изыскания и новые методы господства и подчинения своему влиянию.
В последние годы громко надорвался монополярный мир, с треском обрушивается гегемония США и уходит в небытие леволиберальная глобализация под эгидой англосаксонского мира. И на первое место вышел неизменный главный принцип Британии: у нее нет вечных ни друзей, ни врагов, есть только вечные интересы. И сейчас она, как никогда за последние 70-80 лет, снова хочет возродить былое величие и славу "империи, в которой никогда не заходит солнце".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Для этого Великобритания, выйдя из Евросоюза, повела с ним необъявленную войну за господство и влияние на континенте. Сейчас, будоража воображение и амбиции стран Восточной Европы (в первую очередь Польши и Прибалтики) планирует союзы, в которых желает играть главную роль и которые рассматривает как подспорье в игре на более высоком глобальном уровне. И наравне с теряющими мощь США. И в том же тройственном союзе AUKUS (с США и Австралией).
Кроме того, речь идет о невидимой глобальной финансовой империи, анклавы которой разбросаны по всему миру. Британия сохранила свою валюту и все механизмы экономического, финансово-банковского и биржевого влияния на мир. И сейчас, при ослаблении США, пытается вести самостоятельную политику и с Китаем, который она хотела прибрать к рукам еще в 70-80-х годах прошлого века, и с Турцией, и со странами Ближнего и Среднего Востока, и даже с Восточной Европой во главе с подмятой Украиной.
В последней трети ХХ века средством восстановления был избран Китай. Британцы вложились в него, и это соответствовало и интересам Пекина. Потом было разрушение СССР, но выскользнул Китай, ушедший в самостоятельное плавание. На повестку дня встало восстановление контроля над арабо-мусульманской элитой Ближнего Востока, важной частью арабо-мусульманского мира. Лондон вложился туда и начал переносить в новые оазисы свое финансовые центры.
И, конечно же, Лондон постепенно пытается выйти на первые роли в англосаксонском мире, хотя как бы и продолжает старательно и нарочито играть роль "самого верного союзника США" и "младшего партнера Вашингтона" в Европе. При этом использует войну на Украине как фомку к сейфу с будущим возрожденным величием.
На подходе в планах Лондона и мини-НАТО в Европе, и мини-ЕС под эгидой Британии. И купленная-перекупленная Украина тут только, повторимся, повод повоевать и показать свои потенции и компетенции, ослабляя в распрях всех.
Крест против полумесяца
И потому-то, перечисляя разные сценарии, многие обозреватели намекают, что в планах Британии — попытка восстановить свое влияние еще и с помощью… ислама. То есть религии, которая сейчас на подъеме и предлагает миру некие новые смыслы в сохранении традиционного уклада жизни в противовес радикально-либеральному, якобы всепобеждающему, но гнилому и антигуманному.
И среди адептов новых подходов называют правящую британскую династию Виндзоров, которая-де и планирует переучредить, если хотите, перезапустить новое возрождение Британской империи на новых же не только экономических или политико-административных, но и духовно-религиозных и нравственно-идеологических принципах. Уже не только как империю, несущую миру свет христианства, но и основанную на принципах ислама.
Во-первых, потому, что христианство, основа англосаксонского мира, расколото и находится в глубочайшем духовно-нравственном и эстетическом кризисе, куда оно попало, обслуживая глобалистские хотелки извращенцев – либерастов и толерастов. Например, это в Ветхом завете сказано: "Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них" (Левит 20:13). Смертная казнь полагается и за простое прелюбодеяние, инцест, скотоложство. А в современном западном христианстве признаны однополые браки, которые освящают не только признанные заднеприводные особи, но и священники-женщины. А "пленки Эпштейна" показали, в какой цене у правящих элит педофилия и прочие извращения.
Во-вторых, ислам сегодня считается самой быстрорастущей религией в мире по численности и находится на небывалом духовном подъеме. Вот только сухие цифры: по данным на 2025 год, общая численность христиан в мире составляет около 2,6 миллиарда человек, а мусульман – примерно в 2,1 млрд человек, что составляет около 26,4% мирового населения.
И росту мусульман способствуют относительно высокий уровень рождаемости в мусульманских семьях (средний показатель — 2,9 ребенка на женщину против 2,2 у немусульман), молодая возрастная структура населения (доля молодежи до 15 лет — около 32,8%), а также улучшение условий здравоохранения в странах с мусульманским большинством, приводящее к росту продолжительности жизни и снижению детской смертности.
К тому же если не брать всех землян, говорящих по-английски (например, 1,5 млрд жителей Индии), то в странах англосаксонского мира (Великобритании, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии), по данным на 2026 год, живут примерно 451 млн человек. И в США из примерно 349 млн человек. По данным на 2025 год, около 13,2% населения говорит на испанском языке как на родном, а 3,7% – на других индоевропейских языках и на китайском.
И в Лондоне нарисовалась веселая картинка: там с 2016 года мэр — мусульманин из Пакистана Садик Хан, а в 23 из 33 районов белые жители стали меньшинством. И число тех, кто определяет себя как христианин, по всей Британии уменьшилось в последние годы с 37 до 32 млн, тогда как число мусульман выросло с 1,5 млн до 2,7.
А среди мусульман планеты численность только арабов составляет около 430–450 млн человек. А есть еще Иран, Пакистан, Индонезия…
© ФотоРаспространение ислама в мире
Распространение ислама в мире - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото
Распространение ислама в мире
Ислам в мире
Так что кто победит в мире – христианский крест или мусульманский полумесяц со звездой – это еще бабка надвое гадала. Даже если эта бабка была королевой Великобритании Елизаветой II, почившей в Бозе в 2022 году.
Ислам им в помощь
Но именно при ней апробировали исламскую фишку в восстановлении Британской империи не силой оружия, а углублением в историю, силой денег и новых механизмов хозяйствования в современной пугающе глобализирующейся экономике.
В британском журнале The Economist в разделе "Ближний Восток и Африка" 7 апреля 2018 года была опубликована статья "Халиф — это королева?" И в ней со ссылкой на интернет-форум "Арабская атеистическая сеть" прямым текстом было сказано: "Королева Елизавета должна заявить о своем праве управлять мусульманами". Потому что она и ее сын, тогда принц Чарльз, а сейчас король Карл III из династии Виндзоров, — родственники умершего в VI веке в Медине (Саудовская Аравия) пророка Мухаммада в 43-44-м коленах и могут претендовать на самый высокий титул в тысячелетнем мусульманстве.
Историческая канва такова: именно в Англии родились все предки королевы Елизаветы и Карла, вплоть до Ричарда Конисбурга, третьего графа Кембриджского (1375-1415 годы). А вот уже этот граф имел испанские корни – был сыном Изабеллы I Кастильской, королевы Кастилии и Леона. Она же в свою очередь сама была дочерью короля Педро Жестокого (1350-1369).
И вот вниз уже по этой генеалогической линии историки-исследователи уперлись в принцессу Зайду, жену короля все тех же Кастилии и Леона Альфонсо VI, а также Галисии и графства Португалии (1065-1109).
Эта принцесса Зайда, перешедшая в католичество под именем Изабеллы, была дочерью арабского султана Севильи Абу-ль-Касима Мухаммада ибн Аббада, правившего в 1023-1042 годах.
В Испании то было веселое время арабской конкисты — завоевания полуострова и господства там арабских правителей, которые так же азартно, как и с предками нынешних испанцев, воевали между собой. В 1042 году берберское мусульманское братство, а потом и династия Альморавидов изгнала упомянутого выше султана из Севильи Абу-ль-Касима Мухаммада ибн Аббада, а его дочь Зайда сбежала к королям Кастилии и Леона, где и стала королевой.
Но все дело в том, что ее отец — этот самый Абу-ль-Касим Мухаммад ибн Аббад из древнейшего рода Омейядов — в мусульманском мире реально считается потомком пророка Мухаммада. А потомки Зайды и короля Альфонсо вступили в браки с детьми короля Англии Эдварда III (1312-1377). Следовательно, Зайда-Изабелла передала свою "высокоблагородную" кровь своим же потомкам, а через них — и династии Виндзоров. То есть королеве Елизавете, ее сыну Чарльзу, ее внукам Уильяму и Гарри и даже правнуку Арчи, сыну принца Гарри насчет которого несдержанные члены королевской родни нагло, неполиткорректно и нетолерантно интересовались: не "цветной" ли он?
Трамплин для Карла III "бин Филиппа"
Впервые новости о родстве Виндзоров с пророком Мухаммадом появились в далеком 1968 году, когда об этом заявил издатель некто Гарольд Брукс-Бейкер, провозгласивший себя непревзойденным толкователем генеалогии: "Британцам мало известно о том, что в венах королевы течет кровь Мухаммеда. Однако все мусульманские религиозные лидеры гордятся этим фактом".
Его издательство "Burke's Peerage" уже почти 200 лет выпускает генеалогические справочники монарших домов Европы и Латинской Америки, правящих семей Африки, Ближнего Востока, выдающихся династий США и разных аристократических родов. И родство королевы с пророком Мухаммедом, подтвердил бывший великий муфтий Египта Али Гомаа. Кроме того, это автоматически означает родство Виндзоров – Елизаветы и Карла с королями Марокко и Иордании и даже с убитым США главой Ирана аятоллой Али Хаменеи и его сыном Маджтабой.
Сам же король Карл ничего такого публично не демонстрирует и ни к чему не призывает. Но за него это делали его конфиденты в бытность принцем. Российский историк Андрей Фурсов, анализируя упомянутую выше статью в "The Economist", обращает внимание на то, что еще наследного принца Чарльза в 2021 году его прихлебатели назвали между собой "бин Филипп" (то есть сын своего отца, принца-консорта Филиппа, герцога Эдинбургского, позднее Филиппа Маунтбеттена, мужа королевы Елизаветы II) за его неподдельный интерес к исламу. "Принц патронирует Оксфордский центр исламских исследований, где приветствует мусульман фразой "ас-саляму алейкум" ("мир вам"). …Согласно "The Economist", есть информация, что принцу хотелось бы быть провозглашенным не "защитником христианской веры", а просто "защитником веры". В исламе это называется "амир аль-муминин", "предводитель истинно верующих. …Появление такого рода информации в журнале, принадлежащем нескольким богатейшим семьям Великобритании, включая Ротшильдов, симптоматично", — утверждал Фурсов.
© ФотоКарл III
Карл III - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото
Карл III
"Бин Филипп"
Карл при коронации никаких новых титулов себе не присвоил. И амиром аль-муминином себя не провозгласил.
Однако факт остается фактом: по мнению многих объединение усилий мусульманства под короной Виндзоров может быть выгодно и мусульманским странам, до сих пор страдающим разобщенностью и отсутствием единого координирующего центра, который нужен, чтобы ислам стал весомым геополитическим наднациональным центром силы и влияния.
Возрождение былого величия Британской империи через ислам, характеризующийся удивительной напористой динамичностью, — это, не исключено, действительно один из запасных, как сейчас говорят, треков и британской внешней политики, и самой династии Виндзоров.
Наряду с традиционным возрождением связей и силы Британского содружества, в которое, как известно, входят Австралия, Антигуа и Барбуды, Багамские Острова, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа — Новой Гвинея, Сент-Винсенте и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу и Ямайка. В основном, как говорится, геополитическая мелочь пузата, но зато по всему миру может раскидывать точки влияния при желании.
К тому же, мусульмане в мире фрагментированы и разобщены, у них нет политических элит, которые способны объединиться, а значит, и не могут возглавить реализацию единого проекта. А спайка идеи Великобритании во главе Британского содружества и мусульманского мира в виде объединения Ближнего Востока под эгидой британской монархии вполне может быть началом "великого исламизма". Это два огромных потенциала под одной "крышей". Благо – моральные основания в виде "родства" с пророком Мухаммадом уже найдены.
Писатель, историк разведки и знаток тайн Британской короны Геннадий Соколов писал, что такая идея не так уж вздорна или немыслима, "особенно, если иметь в виду не слепое копирование устаревших методов мирового господства, а утверждение новых, современных и куда более действенных мер подчинения в мире. Байка о родстве Виндзоров с пророком — лишь звено Большой игры Лондона с исламом. Для англосаксов государства ислама — это искомый и желанный резерв своего могущества. В этом нет и не может быть никакого сомнения. …Исламский мир — это нефть и экстремизм. И то, и другое — это деньги, террор и власть".
В постели надо тщательнее…
Но есть, как минимум, два "но", которые рушат схему. Первое: на роль объединителя исламского и англосаксонского миров под эгидой Лондона появился новый соискатель. Из Вашингтона. И тоже, как оказалось, родственник пророка Мухаммада – Дональд Трамп, сын Фреда, "бин Фред".
© ФотоТрамп в окне автомобиля
Трамп в окне автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото
Трамп в окне автомобиля
Попрошу не торопиться…
Потому что, по данным британской газеты Daily Mail, Карл III и Трамп являются дальними родственниками, приходятся друг другу 16-юродными братьями. Их общий предок — третий граф Леннокс Джон Стюарт, живший в 1490–1526 годах, был правнуком короля Шотландии Якова II и участвовал в борьбе за власть в период, когда на престоле находился малолетний Яков V. К тому времени в его жилах уже бурлила кровь принцессы Зайды, отпрыска пророка Мухаммада.
Второе "но": Трамп для мусульман ближе, чем… Карл III и прав претендовать на роль объединителя у него больше. Потому что крови-то Мухаммад в Карле III нет. Как во всех Виндзорах, которые появились на британском троне с королевой Викторией, правившей в 1837-1901 годах. Родство с пророком закончилось на этой "бабушке Европы" и национальном символе Великобритании. Потому что она якобы была незаконнорожденным ребенком, а значит, и не передала кровь пророка своим потомкам. Откуда кровь пророка в простом любовнике Джоне Конрое– солдате и авантюристе, записанном в отцы Виктории?
Эти данные добыла княгиня Дарья Ливен, знаменитая шпионка российского императора Александра I, которая дружила с Викторией и была ее чуть ли не наставницей. Но все сделали вид, что ничего не знают. И до сих пор делают…
…Такие вот дела. И "бин Фред" Трамп, узнав о родстве с Карлом III, только рассмеялся, заявив в соцсети Truth Social, что всегда хотел жить в Букингемском дворце. Официальные представители Букингемского дворца и Белого дома воздержались от комментариев по поводу этого утверждения. А что им сказать, если и тут Трамп, риэлтор по профессии, в домах лучше разбирается…
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СШАВеликобританияЛондонДональд ТрампКарл IIIАндрей КарловThe EconomistЕСНАТОЭксклюзивВладимир Скачковесь Скачко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
