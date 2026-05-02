Угроза Орехову и Славянску. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На этой неделе украинские военные и эксперты продолжали фиксировать продвижение российской армии, чем противоречили Зеленскому, который отчаянно пытается убедить западных спонсоров в неких "перемогах" ВСУ.

2026-05-02T06:41

славянск

орехов

украина

трамп и зеленский

владимир зеленский

александр дубинский

вооруженные силы украины

эксклюзив

спецоперация

сво

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078490992_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_895ebc61696c246765dfd4f0e0dffc52.png

Украинский военный эксперт Константин Машовец тревожится более всего относительно судьбы укрепрайона ВСУ в Орехове Запорожской области. По его словам, несмотря на украинские контратаки, российские войска продолжают продвижение на Гуляйпольском направлении - в сторону Орехова и северо-восточных подступов к нему.Недавние контратаки ВСУ в полосах 36-й и 29-й армий не смогли остановить россиян. Поэтому, по его мнению, угроза охвата Ореховского района обороны с северо-востока, востока и юго-востока остается вполне реальной. Машовец считает, что именно ликвидация Ореховского укрепрайона может стать ключевой задачей для российского командования на этом направлении. После этого, считает эксперт, Россия сможет сконцентрировать наступательные возможности в сторону Запорожья без особого увеличения резервов."Освобождение ресурсов на юге позволит российскому командованию перебросить больше сил в восточную операционную зону и использовать их для возможного наступления на Славянск и Краматорск", - тревожится Машовец.Он также определяет три ключевые задачи для ВСУ на ближайший период: остановить продвижение российских войск западнее Гуляйполя, удержать Ореховский укрепрайон и, по возможности, оттеснить силы 58-й армии РФ как можно дальше на юг. Но, по его мнению, выполнять это придется в условиях ограниченных ресурсов и "через не могу".Иными словами, ВСУ придется бросать пехоту в самоубийственные контратаки на этом направлении, не считаясь с потерями.Затем Машовец признаёт ухудшение положения ВСУ и на Славянском направлении. По его словам, россияне малыми пехотными группами уже появились в Рай-Александровке (укрепрайон ВСУ под Славянском). "Это тем более опасно, что ряд позиций продолжаем удерживать восточнее этого населённого пункта. По сути, противник выходит на основные пути подвоза и снабжения этих подразделений. Их придётся или отводить непосредственно в район Рай-Александровки или пробиваться на север", - предупреждает Машовец.По его оценкам, россияне планируют выйти на господствующие высоты, чтобы взять под фактический контроль артиллерии район Славянска, создать условия для начала наступательной операции широкомасштабной на этом направлении.Военный эксперт и бывший офицер ВСУ Евгений Бекренев уверен, что россияне намерены выбить ВСУ из всех городов Донбасса к концу лета. По его словам, ВС РФ планируют сначала взять ключевые высоты вокруг Славянска и Краматорска и у них есть все шансы на это."Выйти они сюда имеют все шансы, имея тотальное господство в воздухе. Я полагаю, что они ждут, когда зелёнка более-менее плотно накроется, чтобы их пехота имела больше шансов выжить", - считает Бекренев. Он даже не представляет, как командование ВСУ сможет противодействовать этому плану, учитывая полный контроль россиян в воздухе.Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос тоже обращает внимание, что украинские власти врут о неких своих успехах, пока российская армия продвигается на всех направлениях. "Это достаточно серьезная системная работа по отвлечению общества от проблем, которые существуют внутри страны. Потому что если писать правду, тогда у населения Украины появляется огромное количество вопросов к руководству страны: а почему это не делается, а почему это вы не выполняете? Поэтому они системно вводят в заблуждение народ Украины", - говорит генерал.На этой неделе начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко сообщил, что ВСУ строят сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум (с запада на восток). По его словам, много сил и средств выделяются для того, чтобы эту линию построить в кратчайшие сроки. За такой линией обороны оказывается Чернигов, большая часть Черниговской и половина Сумской областей.Нардеп Александр Дубинский в связи с этим пишет, что Украину готовят к некой партизанской войне. "Инженерные войска ВСУ рапортуют о строительстве сетей подземных тоннелей в Сумской области и вокруг Сум. Это - тактика Хезболлы в секторе Газа и Ливане, а также режима аятолл в Иране. Такие тоннели - основа партизанской войны. При этом строятся они в населенных пунктах, с использованием систем дренажа и канализаций. А уничтожаются ковровой бомбардировкой с воздуха. Посмотрите, что было в Газе. Это будущее Сум, к сожалению", - пишет нардеп.Украинский военкор с позывным "Мучной" сообщает 29 апреля, что фронт стал "более динамичным", а россияне потихоньку начинают использовать все имеющиеся средства. "Там, где нужно проломить или разрядить обстановку – туда серьезно работают огнеметными и тяжелыми системами. Также насыщают небо "Молниями", вынуждая держать в тонусе нашу ПВО. Но самое главное – это их просачивания [через позиции ВСУ], так как не хватает возможностей закрыть определенные зоны из-за нехватки бойцов на поле боя", - констатирует "Мучной".Чтобы подобного не происходило, считает украинский военкор, нужно менять отношение к военнослужащим и делать упор на то, чтобы они выжили. Но этого не происходит, поэтому все, кто приходит, будут лишь напрасно умирать или бежать, пишет "Мучной".По его оценкам, происходит так потому, что "наша система заставляет любить родину только через принуждение, оскорбления и насилие". Он лишний раз подтверждает тезис, доказанный пару тысяч лет назад: армия рабов не эффективна. Тем не менее, иных методов у западных спонсоров Зеленского, похоже, нет.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

