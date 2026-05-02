Украинская посевная c особенностями: меньше сои, больше кукурузы и влияние войны в Иране

На Украине идёт посевная. Сельское хозяйство – один из драйверов украинской экономики – сейчас переживает непростые времена

2026-05-02T09:11

Посевная кампания на Украине столкнулась с дополнительными вызовами из-за войны в Иране. Агрессия США и Израиля привела к перекрытию Ормузского пролива и, соответственно, к скачку цен на топливо и удобрения.Как рассказал директор украинской "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в комментарии порталу AgroPolit.com, в условиях войны на Ближнем Востоке невозможно предусмотреть, когда ситуация на топливном рынке стабилизируется."Сейчас цена на топливо упала, но неопределённость на рынке остаётся. Как долго она продлится, никто не знает, потому что это зависит от того, когда закончится война на Ближнем Востоке. Возможно, даже Трамп не знает, когда она закончится. Пока там будет штормить, ситуация останется неопределённой. Непонятно, насколько сильно будет штормить – тихонько, как сейчас, или будет новое обострение. Все оказались в плену этой ситуации и что-то тяжело прогнозировать", – гласил комментарий Куюна, опубликованный 29 апреля.В разговоре с этим же порталом президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко указал, что топливный кризис больно ударит по малым и средним фермерам."Большой проблемой является топливо. Стоимость топлива – это катастрофа, особенно для малых и средних фермеров. Самое главное, что топливо есть, но проблема в его стоимости и доступе аграриев к финансовым ресурсам", – подчеркнул глава конфедерации.Его заявление прозвучало спустя несколько дней после заверений министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева."Мы знаем, что на посевную и дизельным, и топливом аграрии обеспечены. Мы общались с рынком – от 3 до 6 недель есть запасы, этого достаточно", – уверял Соболев.Козаченко же сообщал о подорожании посевной кампании в текущем сезоне на 20%."Если говорить о потерях, то их подсчитать сейчас тяжело, но можно сказать о подорожании, которое составило свыше 20%. Этот показатель зависит от направления и использования топлива или электроэнергии. Цены на всё это растут. Также дорожают минеральные удобрения. В таких условиях можно предвидеть, что зерновые культуры могут оказаться вообще неприбыльными, либо принесут аграриям убытки", – указывал Козаченко.По его словам, среди проблем, из-за которых украинские производители сельскохозяйственной продукции теряют деньги, - усложнение логистических путей и частичное перекрытие доступа к рынку ЕС."По сравнению с мирными временами, у нас остаются высокие траты на логистику, потому что мы движемся не в том направлении, в котором бы хотелось. Возникают задержки в логистических центрах, что заставляет экспортёров платить огромные штрафы. Европа закрыла доступ к своему рынку в полном объёме, как это было в начале войны. Все описанные факторы негативно влияют на себестоимость посевной и прибыльность бизнеса. Ситуация чрезвычайно сложная", – отметил Козаченко.Но эксперт по энергетике Куюн более оптимистичен. Он допустил, что украинские фермеры, сделавшие запасы топлива своевременно, могли оказаться в более выгодной ситуации, чем даже европейцы."Потери аграриев невозможно подсчитать, а часть из них даже могла подзаработать, поскольку осенью, после продажи урожая, они часть средств направляют на закупку топлива. Это очень разумный подход. Под конец года цена обычно низкая и тогда она была около 45 грн (около 76,75 руб. – Ред.), а сейчас близка к 90 грн. (около 153,5 руб. – Ред.). Поскольку Украина экспортирует продукцию на глобальный рынок, отечественные фермеры могли оказаться в более выигрышном положении, чем их конкуренты, ведь европейские аграрии были вынуждены покупать топливо по высоким ценам", – указал Куюн.Он уверен: украинские фермеры запасы топлива сделали."Я знаю, что часть аграриев создают запасы топлива и даже докупают его весной. Экономика этого процесса сложная, но есть вероятность, что украинские аграрии прошли кризис гораздо легче, чем их заграничные коллеги, поскольку имели хоть какие-то запасы. А запасы безусловно были", – отметил он.Но дело не только в топливе, а и в удобрениях."Мы должны посеять около 6 млн [га] яровых культур. Озимые посеяны и они всходят неплохо. Касательно яровых культур есть вопрос, ведь мы их сеем с большим нарушением технологий выращивания, ведь на треть, а то и вполовину меньше вносим минеральных удобрений. Их стоимость существенно выросла, почти вдвое. Ещё хуже то, что даже для аграриев с доступом к финансовым ресурсам – это проблема, ведь нужные удобрения отсутствуют на рынке. Особенно это азотные удобрения, которые используют весной", – напомнил президент Украинской аграрной конфедерации Козаченко.Однако официально украинское профильное министерство о проблеме удобрений не вспоминает."По состоянию на 28 апреля аграрии активно продолжают весеннюю посевную кампанию. В целом по всем категориям хозяйств уже засеяно 1 698,4 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культуры, что составляет 28% от запланированных площадей. В частности, посеяны: яровая пшеница – 172,4 тыс. га, яровой ячмень – 668,6 тыс. га, горох – 248,2 тыс. га, овёс – 129,8 тыс. га, кукуруза – 437,4 тыс. га, просо – 2,1 тыс. га", – гласило сообщение министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.По данным министерства, самые высокие темпы посева зерновых и зернобобовых демонстрируют хозяйства Одесской, Полтавской, Киевской, Тернопольской и Ровенской области.Также продолжается посев технических культур."Сахарной свёклой засеяна площадь 162,8 тыс. га (83% от прогноза), что свидетельствует о высоких темпах кампании в этом сегменте. Подсолнечником засеяно 636 тыс. га (13% от прогноза), соей – 93,4 тыс. га (5%). В Харьковской области начали сеять гречку, сейчас засеяно 0,01 тыс. га", – сообщили в министерстве.Однако Козаченко предупредил: не все культуры прибыльны."У нас неутешительный прогноз по пшенице и кукурузе. По гороху и овсу – ситуация лучше. Но все названные культуры не будут прибыльными. Масличные культуры – соя и подсолнечник, будут давать прибыль, но нужно придерживаться требований по севосмену. Подсолнечник можно сеять в одном поле не чаще, чем раз в три года. А каждый год накрывать все имеющиеся площади, что актуально для малых предприятий, невозможно, поскольку почва теряют плодородность, и чтобы её восстановить нужны десятки лет", – указывал Козаченко.На необходимость севосмена указывали и другие эксперты, в частности, главный агроном компании "Агрейн" Тарас Корниенко в комментарии изданию "Латифундист", который отмечал, что уменьшение площадей посева подсолнечника продиктовано именно этим (в частности, речь шла о Черниговской и Житомирской областях), а также климатическими изменениями (засуха в Одесской области)."Изменения в структуре посевов связаны с соединением рыночных приоритетов (рост спроса на кукурузу), агрономических рисков (стабильность урожайности и обеспеченность влагой) и соблюдением севосмена", – указывал Корниенко, объясняя, отчего площади под посев подсолнечника в его компании сократились почти на 39% – до 8 тыс. га.Главный технолог по агрономии компании "ТАС Агро" Владимир Шило пояснил, почему его компания на 65,8% - до 5,2 тыс. га – сократила планы по посевам сои."Такое решение связано прежде всего со снижением экономической привлекательности культуры и конкуренцией с более маржинальными культурами в структуре производства", – отмечал Шило в комментарии "Латифундисту".Но за всеми спорами о том, что и как сеять, не забывают аграрии о ещё одной проблеме, которая связана уже с боевыми действиями на самой Украине. А именно – с нехваткой людей. И эта проблема уже относится к нерешаемой. Более того, к осени, когда придёт время убирать урожай, проблема усугубится. Но это уже совсем другая история.

