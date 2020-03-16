Граждане Таджикистана, ехавшие на родину из России, застряли в нейтральной зоне между Казахстаном и Узбекистаном из-за закрытия границ. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил Sputnik Таджикистан

Ад для населения, рай для спекулянтов. Как на Украине борются с коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк возвращались в страну из России. В нейтральной зоне между Казахстаном и Узбекистаном у некоторых из них возникли проблемы — обе страны уже ограничили въезд в связи с распространением коронавируса.

Точное число находящихся там граждан неизвестно.

В настоящее время МИД Таджикистана, а также ответственные структуры в Узбекистане и Казахстане пытаются решить эту проблему.

Ранее Узбекистан и Казахстан объявили о закрытии границ с другими странами с 16 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.