Сотни граждан Таджикистана, среди которых есть и дети, возвращались в страну из России. В нейтральной зоне между Казахстаном и Узбекистаном у некоторых из них возникли проблемы — обе страны уже ограничили въезд в связи с распространением коронавируса.
Точное число находящихся там граждан неизвестно.
В настоящее время МИД Таджикистана, а также ответственные структуры в Узбекистане и Казахстане пытаются решить эту проблему.
Ранее Узбекистан и Казахстан объявили о закрытии границ с другими странами с 16 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.