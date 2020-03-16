Лекарства от коронавируса не существует — Минздрав Украины

Министерство здравоохранения Украины предостерегло граждан от мошенников, которые продают псевдолекарства от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook 15 марта

Одесса ушла на карантин из-за коронавируса © AP, Sergei Grits | AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк сообщении.

Там также добавили, что в случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение.

Минздрав подчеркнул, что в настоящее время в мире не существует специальных лекарств от COVID-19.

На данный момент на Украине зафиксированы три подтвержденных случая заболевания коронавирусом: два случая в Черновицкой и один летальный в Житомирской области. При этом всего с начала 2020 года зарегистрированы 79 сообщений о подозрении на смертельный вирус: упомянутые три ​подтвержденные, 64 отрицательных и 12 на исследовании.