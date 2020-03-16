Лекарства от коронавируса не существует — Минздрав Украины

«В сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19. МОЗ Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты», — говорится в сообщении.
Там также добавили, что в случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение.
Минздрав подчеркнул, что в настоящее время в мире не существует специальных лекарств от COVID-19.
На данный момент на Украине зафиксированы три подтвержденных случая заболевания коронавирусом: два случая в Черновицкой и один летальный в Житомирской области. При этом всего с начала 2020 года зарегистрированы 79 сообщений о подозрении на смертельный вирус: упомянутые три подтвержденные, 64 отрицательных и 12 на исследовании.