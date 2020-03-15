Грузия с 16 марта временно закрывает границу с Россией из-за риска распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщила пресс-служба грузинского правительства, передает Sputnik Грузия

«По поручению премьер-министра Грузии специальный представитель по связям с РФ Зураб Абашидзе утром провёл телефонный разговор с Григорием Карасиным. С учётом рисков распространения коронавируса в ходе разговора был рассмотрен вопрос о временном приостановлении прохода пассажиров между Грузией и Россией с 16 марта», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что меры не распространяются на граждан Грузии, которые хотят вернуться в страну из России. Решение также не касается грузовых перевозок.

По данным ВОЗ, в Грузии зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом.