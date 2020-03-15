Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перенес свой визит на Украину, запланированный на 15 марта. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщило агентство РИА Новости

«Боррель должен был начать свой первый визит на Украину в воскресенье, 15 марта. Однако из-за вспышки COVID-19 и мер по противодействию распространения вируса он вынужден отложить эту поездку. Боррель намерен посетить Украину в ближайшее время», — заявляют в пресс-службе главы европейской дипломатии.

Границы на замок. Как Украина готовится противостоять коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Дмитрия Кулебу.

Украина с 17 марта на две недели закрывает границу для иностранцев. Находящимся за границей украинцам рекомендовано как можно скорее вернуться в страну.